Cascajosa (RTVE) se da de baja en el PSOE: "No quiero que esa afiliación sirva de arma de ataque para mi labor"

La presidenta interina del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, Concepción Cascajosa, ha presentado su baja en el Partido Socialista (PSOE) tras su nombramiento como máxima responsable de la Corporación pública. "No quiero que esa afiliación sirva de arma de ataque para mi labor", ha afirmado.

Así lo ha indicado durante su primera comparecencia periódica este jueves en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, para contestar a las preguntas de los diputados y senadores.

"He de comunicarles que he renunciado a mi afiliación al Partido Socialista. Me di de baja el pasado 27 de marzo, nada más ser elegida presidenta interina de la Corporación. Tengo aquí mi solicitud de baja, por si quieren comprobarla, porque no quiero que esa afiliación sirva de arma de ataque para mi labor", ha asegurado Cascajosa, al ser preguntada por el diputado de VOX Manuel Mariscal sobre "qué plan tiene Pedro Sánchez", presidente del Gobierno, para Televisión Española.

El parlamentario conservador ha asegurado que Cascajosa ha sido elegida presidenta de RTVE "para garantizar que se cumpla el plan de Pedro Sánchez, un plan lleno de despilfarro, de propaganda y manipulación" y ha añadido que es "la nueva comisaria política del Partido Socialista en Televisión Española". "Lamento decírselo, pero usted ha aceptado una oferta envenenada", ha remachado.

"Su partido, Vox, gobierna en coalición con el Partido Popular (PP) en varias comunidades autónomas. Los consejeros y cargos nombrados por ustedes entiendo que son militantes de los partidos, de su partido, y yo le pregunto si trabajan para todos los ciudadanos o trabajan únicamente para su partido o para su líder", ha planteado Cascajosa, quien ha asegurado que no quiere que "esta Comisión se convierta en un lugar de crispación y enfrentamiento" ya que cree en el "diálogo".

En el transcurso de la sesión, el diputado del PP Eduardo Carazo le ha preguntado "cómo valora la grave crisis institucional provocada recientemente en la Corporación RTVE", una crisis que, para Cascajosa, es "puntual" y "no estructural". La presidenta interina se ha mostrado "plenamente consciente" de la situación de "tensión" generada por los "cambios" vividos en el seno del Consejo de Administración en el último mes.

Según ha dicho la máxima responsable de la Corporación pública, la empresa "no ha dejado de funcionar con total normalidad ni un solo día". "El Consejo de Administración y yo misma estamos actuando de manera activa para dar solución a la actual situación, asegurando la gestión del servicio público encomendado por ley", ha declarado, al tiempo que ha añadido que trabajan "con el nivel de consenso suficiente" que se requiere y que, desde que es presidenta, se han adoptado "decisiones" en el seno del Consejo "por unanimidad".

"No me extraña que usted diga que es una crisis más porque desde que el señor Sánchez es presidente del Gobierno, la crisis en RTVE es permanente. El afán de control es permanente. La manipulación es permanente y creciente", ha replicado el diputado del PP, que ha afirmado que la Corporación "debe ser independiente y garantizar una información pública y plural" y "por eso no lo puede dirigir" quien ha sido militante "orgullosa" del Partido Socialista.

Mérito, capacidad y prestigio profesional

Por su parte, el diputado de Sumar Francisco Sierra ha interpelado a la presidenta interina por "los criterios que aplicará" para cubrir las vacantes existentes en el equipo de dirección. En este punto, la dirigente de RTVE ha afirmado que "la confianza es esencial en las relaciones humanas y en las relaciones de trabajo y, sobre todo, a la hora de elegir" a los cargos y ha añadido que, a su juicio, hay tres requisitos "imprescindibles" a la hora de hacer nombramientos: "mérito, capacidad y prestigio profesional".

Cascajosa ha comentado que los miembros del Comité de Dirección de RTVE fueron nombrados "de acuerdo con la confianza que suscitaban" en los anteriores presidentes de la Corporación, quienes "fueron los que los seleccionaron y los presentaron" ante el Consejo de Administración para su nombramiento. "Fueron nombramientos que yo respaldé, como se puede comprobar en las actas del Consejo de Administración, y que sigo respaldando. Son personas que comparten los valores que yo considero importantes para gestionar y dirigir un medio de comunicación público y seguiré contando con ellos", ha señalado.

"Son directivos capaces y comprometidos con los objetivos de la Corporación establecidos en el Mandato-marco", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que no comparte "la marcha de RTVE de dos figuras claves", la del cesado responsable de Contenidos Generales José Pablo López, y la de Alfonso Morales, quien presentó su dimisión como secretario general. "Y desde aquí les quiero agradecer la labor que han realizado", ha subrayado.

En este contexto, ha recordado que RTVE está pendiente de una "importante" sentencia del Tribunal Supremo sobre los cambios en los Estatutos Sociales de RTVE en 2022, que fue recurrida a los tribunales por los sindicatos. "Esta sentencia del Supremo puede cambiar la regla del juego o puede mantenerla. Entonces, tomaré las decisiones que sean necesarias", ha remarcado Cascajosa sobre los nombramientos.

"Pero mantengo la idea de que urge la renovación del Consejo de Administración establecida por la ley, la cobertura de la plaza vacante y el fin de la interinidad de la Presidencia. Y les solicito poner en marcha lo antes posible estos procesos para dotar a la Corporación RTVE de la estabilidad que necesita", ha señalado Concepción Cascajosa.

El PP critica el contrato de Broncano

Los senadores y diputados del PP han centrado sus intervenciones en cuestionar la idoneidad de la elección de Cascajosa como presidenta interina, así como en criticar la aprobación del contrato de David Broncano, por 18 millones de euros por dos temporadas "servirían, por ejemplo, para pagar 6.000 becas universitarias o 93.000 mensualidades de guardería".

En respuesta a una pregunta de la senadora del PP Carmen Riolobos sobre las iniciativas ha tomado para restablecer un "clima de acuerdo" en el seno del Consejo de Administración de RTVE, Concepción Cascajosa ha puesto en valor que fue elegida como consejera "con una votación democrática en el Senado por mayoría" de dos tercios y ha negado que haya un ambiente "irrespirable".

Después de que el PP sostuviera que la presentadora de 'La Mañana de La 1' Silvia Intxaurrondo cobra su sueldo de RTVE a través de una sociedad, Cascajosa ha garantizado que "las retribuciones no se ocultan en sociedades mercantiles o patrimoniales, sino que se transfieren a los números de cuenta bancaria que indican las personas que trabajan para la Corporación y que así lo trasladan".

En esta primera comparecencia ante el Parlamento, Cascajosa ha explicado al diputado de Sumar Francisco Sierra que "la producción interna es uno de los elementos más destacados" que quiere abordar en esta etapa. En este momento, según ha detallado, se está trabajando en un documento que relacione los contenidos con la capacidad de producción interna, y así plantearse "los diseños de producción y las colaboraciones con las productoras".

Finalmente, ha trasladado al representante de Junts per Catalunya su "compromiso" para "mantener y ampliar" la producción en el Centro de Producción de San Cugat del Vallés (Barcelona) y, en respuesta al PSOE, su "intención" de seguir informando sobre "todas las novedades" relacionadas con la Memoria Histórica "desde el rigor, la independencia, el respeto, la pluralidad".