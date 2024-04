Pedro Sánchez culpa en su carta a Feijóo y a Abascal por haber "traspasado la línea del respeto a la vida familiar"

Pedro Sánchez ha vuelto a avivar el panorama político con una carta en la que declara que necesita un tiempo "para reflexionar" sobre su cargo como presidente del Gobierno y se pregunta así mismo "¿merece la pena?" No será hasta el lunes 29 cuando se conozca la decisión a tomar por el actual presidente.

Aunque en su escrito hace una reflexión general del "acoso y derribo" recibido por parte de la ultraderecha y la derecha. Sánchez no ha dudado en señalar dos nombres como conspiradores de la situación en la que se encuentra hoy: el líder del partido popular, Alberto Núñez Feijóo, y el máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal.

Sánchez tacha de "sobreactuación" la posición tomada por ambos y continúa "en este atropello tan grave como burdo, ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias". Y señala "fue el Sr. Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mi de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público".

Tampoco ha dejado de mencionar la situación vivida tras la celebración de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Señalando que no se aceptó el resultado "la democracia habló, pero la derecha y la ultraderecha, nuevamente, no aceptaron el resultado electoral". Y no ha dudado en acusar a los dirigentes de la dirección que ha tomado el discurso político: "Fueron conscientes de que con el ataque político no seria suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque a su vida personal".

A lo que Sánchez continúa "sin ningún rubor, el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal, y los intereses que a ellos les mueven, han puesto en marcha lo que el gran escritor italiano, Umberto Eco, llamó "la máquina del fango". Esto es, tratar de deshumanizar y deslegitimar al adversario político a través de denuncias tan escandalosas como falsas".