Puigdemont asegura tener "bien cogido" al Estado

El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha asegurado este viernes tener "bien cogido" al Estado y ha reivindicado la necesidad de que Cataluña se plante y se haga respetar ante el Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir más cesiones, después de pactar con el PSOE la Ley de Amnistía.

Tras reivindicar en una declaración telemática bajo el título 'Cataluña necesita hacerse respetar' que ha demostrado la importancia de hacerse respetar para negociar con el Estado y que sólo así se pueden conseguir resultados, ha advertido de que la otra parte "nunca cede de buen grado", pero que es necesario que Cataluña "se pueda plantar ante el Gobierno".

"Por eso lo tenemos que tener bien cogido. ¿Quién tiene cogido al Estado en estos momentos? No lo tiene el señor Illa, al contrario, es su encargado en Cataluña", ha apuntado, añadiendo que ha demostrado que él y Junts han demostrado que "saben coger" al Ejecutivo para conducirlo a lo que "conviene a Cataluña en los próximos años".

Así, cree que las elecciones del 12 de mayo plantean la disyuntiva de escoger entre los que quieran una Cataluña "sometida a los intereses de un partido político, o una Cataluña que se pueda plantar ante el Gobierno".

En el mismo sentido se ha pronunciado el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha sacado pecho en la misma declaración telemática de la forma de negociar de su partido con el Estado: "Y hablamos de negociar, no de dialogar. Hablamos de negociar, nunca a cambio de nada. Hablamos de negociar, pero nunca aceptando como normales lo que son los incumplimientos. Si me permiten, en un estilo de negociar muy diferente de lo que ha habido hasta ahora".

En críticas veladas a ERC, ha asegurado que su forma de negociar ha conseguido "mucho más que otros en cinco años" como el uso del catalán en el Congreso, la futura delegación de competencias en inmigración, una negociación con el Estado en el extranjero con un mecanismo de mediación internacional o una ley de amnistía para todo el mundo, ha especificado.

También ha cargado contra el candidato del PSC, Salvador Illa, a quien ha acusado de estar sometido y de no querer molestar al PSOE, una actitud con la que "blanquea y facilita el incremento del maltrato" del Estado hacia Cataluña.

"Es el señor no a todo. Cualquier cosa que sale del Parlament con un amplio consenso siempre tiene el 'no' como respuesta", ha lamentado junto a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que también ha lanzado críticas en la misma dirección a republicanos y socialistas.

Por otra parte, Puigdemont ha preguntado al candidato del PSC si estaría dispuesto a rechazar y plantarse ante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no reviertan el "exceso de inversión" en Madrid.

"¿Illa está en condiciones de decir que hay que plantarse ante Madrid y votar que 'no' a unos presupuestos que perpetúan que el dinero de los catalanes dejen de agrandar los bolsillos de los de Madrid?", ha expresado.

Puigdemont ha asegurado que Junts no apoyará unos PGE que prolonguen esta "grave injusticia", y ha emplazado a Illa a responder a su pregunta.

"No votaremos unos PGE que lo que desinvierten en Cataluña lo sobrereinvierten en Madrid. ¡Es muy bestia! Entre el expolio fiscal, el dinero que no vuelve a Cataluña, y lo que se deja de invertir, cada año pagamos casi la totalidad del presupuesto de la Comunidad de Madrid", ha sostenido.

Aunque ha asegurado que los "incumplimientos históricos" con Cataluña han venido de gobiernos socialistas y populares, ha reprochado que Illa no se quejara al respecto cuando formaba parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para Puigdemont, si Illa es el próximo presidente de la Generalitat seguirá siendo un "chollo" ser ciudadano de Madrid porque considera que los catalanes seguirán pagando lo que, a su juicio, es un exceso de inversiones en Madrid.

También ha advertido de que no permitirán retrocesos en cuestiones como el catalán y ha reclamado la gestión de todas las infraestructuras de Cataluña -aeropuertos, puertos y las vías del tren--: "No tiene sentido que esto se gestione desde Madrid, no somos menores de edad".

"No podemos permitir absurdidades por más tiempo como la de la Zona Franca. En la Zona Franca gobierna el Estado. ¿Sabéis cuántos metros cuadrados tiene propiedad?¡Cero! ¿Cómo podemos permitir esto?", ha preguntado.

El candidato de Junts+, además, cree que los PGE discriminan los centros culturales catalanes como el Museu Nacional d'Art de Cataluña (MNAC) y añade que no puede consentir "injusticias como la la Ley de Dependencia,