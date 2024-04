Un vídeo siembra dudas sobre la autoría del asesinato de los dos guardias con una narcolancha en Barbate

Giro radical en el caso de los asesinatos de dos guardias civiles en el puerto de Barbate el pasado 9 de febrero. Un vídeo grabado supuestamente con un teléfono móvil desde la narcolancha de 'Kiko el Cabra' (Francisco Javier Martínez), el piloto acusado de embestir la embarcación de los dos agentes y que se encuentra en prisión por esos hechos, siembra serias dudas sobre la autoría del ataque. La grabación, entregada ya al juzgado que investiga los hechos, se realizó a cerca de 300 metros del lugar donde la 'goma' de los funcionarios fue atacada y en ella aparentemente se escuchan las voces de algunos de las seis personas que están en prisión por estos hechos.

La Guardia Civil, que lleva las pesquisas del caso, había mantenido hasta ahora que el supuesto responsable de los asesinatos era 'Kiko el Cabra', al considerar que fue el piloto de la narcolancha que pasó por encima de los agentes. De hecho, continúa en prisión.

Sin embargo, en la grabación, a la que ha tenido acceso este periódico, se aprecia que la narcolancha de 'Kiko el Cabra' tiene dos antenas (GPS y wifi, algo inusual en estas embarcaciones, que solo llevan la primera). Desde el principio, las defensas de los acusados habían insistido en que la lancha de sus defendidos llevaba esas dos antenas, mientras que la que embistió a los guardias solo portaba una. Sin embargo, hasta ahora no habían aportado ninguna prueba de que la planeadorea de los sospechosos efectivamente portaba las dos antenas en el momento exacto de los hechos.

En el vídeo entregado al juzgado se aprecia claramente la popa de la embarcación desde la que se filman las imágenes, que efectivamente tiene dos antenas, y cómo capta desde la distancia el momento del asesinato, lo que, de confirmarse, podría demostrar que 'Kiko el Cabra' no pudo ser el autor. Es más, al final de la grabación se escucha a uno de los tripulantes decir, entre el fuerte viento: "Kiko, cuidado, cuídate".

Responsables de la investigación admiten que este nuevo vídeo llegado al juzgado ha provocado "serias dudas" sobre si las personas en prisión, todas ellas miembros habituales en la tripulación de 'El Cabra', son autores materiales del doble homicidio.

La abogada de uno de esos imputados, Mustafá.C, ha presentado un escrito al Juzgado 1 de Instrucción de Barbate, acompañado de una pericial en la que se presenta la grabación hecha supuestamente desde la embarcación de 'Kiko' por su defendido. Esos análisis establecen que las filmaciones están hechas a entre 200 y 250 metros del lugar donde la 'goma' de la Guardia Civil fue hostigada y luego embestida.

En el inicio de ese vídeo, que tiene 35 segundos, se aprecia que efectivamente la embarcación desde la que se graba (supuestamente la de 'Kiko') tiene dos antenas, una de ellas sin carcasa, y se encuentra detenida a la entrada del puerto de Barbate, donde no se mueve en ningún momento, En la grabación se ven a los lejos las maniobras de amedrentamiento a la lancha de los funcionarios del instituto armado por parte de otra embarcación. Desde la barca de la grabación se ven a otras personas que también registran la escena.

Este vídeo, que los peritos de la defensa aseguran que no está manipulado -pero que todavía no ha sido 'diseccionado' por los especialistas de la Guardia Civil en profundidad- ya ha hecho mover ficha al titular del juzgado Ángel Rojas Navarro. El pasado martes, el magistrado ordenó en una providencia con la que abrió una nueva línea de investigación. En ella reclamó a un juzgado de Chiclana de la Frontera la información que hubieran recabado, al día siguiente del suceso, del hallazgo de otra narcolancha con importantes daños en su casco en una playa de esta localidad gaditana y cuyos ocupantes no han sido hasta ahora identificados.

La goma en la que viajaban los seis encarcelados fue localizada en una plata de La Línea de la Concepción con marcas en su casco. Dos informes periciales de la Guardia Civil apuntaron en un primer momento que esas marcas eran compatibles con un choque con la embarcación de los guardias, pero no certificaron al 100% que los roces fueran por el coche con la embarcación del instituto armado.

Los detenidos desde el inicio siempre han mantenido que efectivamente estuvieron en el lugar de los hechos el 9 de febrero, pero que se habían refugiado en el puerto de Barbate por el fuerte temporal y que no participaron en ningún momento en el hostigamiento a la zodiac de la Guardia Civil. Aun así, la jueza que inició la instrucción los envió a prisión preventiva acusados de dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado agravado, un delito de contrabando y un delito de resistencia grave a agente de la autoridad. La Audiencia Provincial de Cádiz la pasada semana rechazó los recursos de las defensas contra los autos de encarcelamiento.