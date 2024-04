Zaplana niega haber mantenido relación de negocios con alguno de los procesados en Erial

El exministro y expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha negado en sus primeras respuestas al fiscal en el juicio del caso Erial que haya mantenido relación comercial o de negocios con alguno de los otros 14 procesados en esta causa.

También ha asegurado que no conoce, más que por haber leído el sumario del caso Erial, ninguna de las empresas a través de las cuales se canalizaron supuestamente los sobornos o mediante las cuales repatrió, siempre según los investigadores, los capitales de los que disfrutaba en el extranjero.

Ha negado tajantemente también cualquier relación con los documentos que se intervinieron en su despacho, en los que aparecen el nombre de varias de estas sociedades. "Ni los he visto ni es posible que hayan estado en mi poder jamás", ha asegurado.

Zaplana ha sido el primero en declarar de los 15 procesados en el caso Erial. La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente para él una condena de 19 años de prisión como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas por las concesiones de las ITV valencianas y de parques eólicos.

Preguntado sobre una documentación intervenida en su maletín personal sobre unas propiedades en Villajoyosa (Alicante) ha respondido que su amigo Joaquín Barceló estaba a punto de vender unas parcelas en ese municipio "a un empresario que yo conocía" y que, según ha asegurado posteriormente, era el propietario de El Pozo, aunque no ha sido capaz de recordar su nombre a preguntas del fiscal.

"Habían llegado a unos acuerdos económicos y creo recordar que conllevaban un pago aplazado. Barceló me pidió que hiciera una gestión por ver si esos pagos podrían adelantarse. Si fuese yo el titular de esas propiedades no habría pedido ese papel, me lo sabría, lo pido precisamente por la ignorancia del asunto en el que voy a intermediar", ha señalado Zaplana.

"No tenía conocimiento de nada, ahora sé que Medlevante -la firma que vendía y que según la UCO canalizó las mordidas- se constituyó con fondos de Luxemburgo", ha agregado.

Durante la mayor parte del interrogatorio, Zaplana se ha presentado a sí mismo como un intermediador de sus amigos ante grandes empresas o gestores de fondos. "De esas gestiones, señor fiscal, he hecho miles a lo largo de mi vida", ha asegurado.

Ha reiterado en varias ocasiones que jamás ha tenido fondos en el extranjero, y ha atribuido a Barceló el capital andorrano por el que preguntó a Fernando Belhot, el presunto testaferro de Zaplana, en una conversación mantenida en el Hotel Wellignton de Madrid que grabó la Guardia Civil.

"Se preocupó por la intervención de BPA, al parecer por unos fondos que tenía -en esta banca andorrana-", ha señalado.

Sobre esta conversación, que consta transcrita en el sumario, ha negado que pidiese fondos a Belhot. "No tenía motivos para ello", ha dicho; y ha explicado que si hablaron del valor "facial" de los billetes fue porque su interlocutor uruguayo le "habló de un negocio de una amiga suya que se dedicaba a casas de empeños, que generaba dinero en efectivo. Pero que no me pareció oportuno", ha precisado.

Sobre el proceso de privatización de las ITV ha negado igualmente haber decidido nada ni haber hablado "jamás" con el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino.

Sin embargo, ha admitido: "sabía que tenía negocios con las empresas que resultaron ser adjudicatarias... En política sabía todo el mundo su relación con Sedesa, no era nada oculto".

Ha negado igualmente haber remitido el correo electrónico a Juan Cotino que obra en el sumario sobre el proceso de adjudicación de los conocidos como parques eólicos. "Ni yo ni Cotino teníamos correo electrónico entonces. Es un correo enviado a la Dirección General de Policía. No parece el procedimiento más adecuado para un negocio turbio y además, según mi agenda, al día siguiente vi a Cotino en València".

"Yo que soy tan metódico, nunca me dio por tomar una nota de Sedesa ni nada que se le pareciera", ha insistido.