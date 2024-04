Igualdad revisará los mecanismos de protección frente a la "abominable" violencia vicaria

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que el Gobierno reforzará la respuesta ante la violencia vicaria y que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comenzado a revisar todos los mecanismos implicados en esta forma de violencia machista con el objetivo de afinar el diagnóstico de la situación.

En el día en que un niño de cinco años ha sido presuntamente asesinado por su padre en la provincia de Gerona, Redondo ha expresado su "condena total y absoluta" hacia estos "hechos abominables": "Es la forma más salvaje de violencia. (...) Es una violencia machista radical, absoluta, salvaje", ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes de su intervención en la presentación en Madrid de la plataforma 'Voces de mujeres iberoamericanas'.

"Vamos a intentar reforzar los mecanismos y a conocer exactamente el diagnóstico. Sin un diagnóstico preciso y sin los mecanismos necesarios el problema no va a parar", ha aseverado la titular de Igualdad.

Redondo ha avanzado que su departamento trabajará conjuntamente con los ministerios de Infancia y Juventud, Interior y Justicia para reforzar la protección de los menores y sus madres.

También ha hecho hincapié en que la sensibilización y la concienciación de la sociedad resultan imprescindibles para combatir las violencias machistas y ha denunciado que haya actitudes negacionistas y mensajes en redes sociales que estén favoreciendo la banalización, minimización y frivolización, algo que "no se puede permitir".

Ha incidido en que la ciudadanía se tiene que concienciar de que esto es "un enorme problema democrático y social, un problema de convivencia" que se debe abordar desde distintos lugares, "pero todos juntos".

De confirmarse la naturaleza vicaria del crimen de Gerona, serán cinco los menores asesinados por sus padres en España en lo que va de 2024 y 55 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2013. Redondo ha reconocido "preocupación" por este aumento de los casos y ha informado de que el próximo día 12 de abril se reunirá con las unidades de violencia de las subdejlegaciones del Gobierno con el objetivo de ahondar en qué está fallando y cómo se puede reforzar la protección.

Pacto de Estado contra la Violencia de Género

La ministra ha enfatizado que ya se ha creado en el Congreso de los Diputados la subcomisión encargada de renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que también incorporará medidas contra la violencia vicaria.

A su juicio, este trabajo compartido por todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox evidencia que hay "elementos para la esperanza, y no son pocos".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a "atemperar" la situación de crisis y crispación políticas, de insultos y mentiras, que no resulta "acorde para luchar contra los verdaderos problemas".

Por ello, ha pedido al PP que asuma las reglas del juego de la democracia que suponen que el "Gobierno legitimo gobierne y la oposición haga una oposición constructiva", pues considera que "la pelea permanente" aleja a la ciudadanía de la política.

"El Partido Popular, subido sobre los lomos de Vox, no hace ninguna propuesta y sistemáticamente está intentando deslegitimar y con mensajes que no construyen sociedad, que no construyen democracia", ha denunciado.