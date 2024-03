Aragonès, sobre la promesa de Puigdemont: "Su regreso depende de la amnistía, no del 12-M"

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha asegurado que los electores deben juzgar cuántas veces ha prometido Carles Puigdemont (JxCat) que regresaría a Cataluña "y qué ha hecho después", aunque ha precisado que ahora su vuelta no depende de los resultados del 12-M sino de la aplicación de la amnistía.

Así lo indica Aragonès (ERC) en una entrevista al 'diario Ara', en la que afirma que no tiene "ningún problema" en hacer un "cara a cara" electoral con Puigdemont, para saber su opinión sobre aspectos como los apartamentos turísticos, la conexión con el Ebro o sobre el proyecto del complejo de ocio Hard-Rock.

En cualquier caso, Aragonès prefiere que los debates incluyan como mínimo también a Salvador Illa (PSC), ya que son los representantes de los "tres grandes partidos" que hay en el Parlament.

Preguntado por si da "credibilidad" a la promesa de Puigdemont de que volverá a Cataluña, Aragonès apunta que los electores "tienen que juzgar cuántas veces se ha dicho esto y después qué se ha hecho".

"Que los exiliados puedan volver dependerá de la aplicación de la ley de amnistía. No depende de unos resultados electorales. En el caso de que Junts saque unos malos resultados electorales, todos los que están en el exilio podrán volver, porque la ley de amnistía se aplicará", remarca.

En la entrevista, Aragonès también subraya que el Gobierno depende ahora de "los votos de Cataluña" y advierte de que quien puede aprovechar mejor esta oportunidad no es Salvador Illa, "que estará al servicio de las necesidades del PSOE", ni Puigdemont, de quien afirma: "Hace diez meses decía que negociar era traicionar al país. Dentro de diez meses no sabremos qué hará".

"Por desgracia, el PSC de hoy no es el PSC del president Maragall ni el PSC del president Montilla. Hoy es un PSC subordinado a La Moncloa. Salvador Illa decía que no habría amnistía. Y hoy la defiende porque han cambiado las necesidades de Sánchez", sostiene.

En la entrevista, Aragonès sitúa a ERC como una garantía de la apuesta por la negociación: "Carles Puigdemont decía que no investiría a Pedro Sánchez porque no era de fiar. Ahora ha habido un cambio de opinión. Lo celebro. Pero no puedo asegurar que no vuelva a haber un cambio de opinión en el futuro. Por lo tanto, quien apueste por esta vía, por la negociación, claramente sabe a quien tiene que votar. Yo no cambiaré de opinión dentro de diez meses".