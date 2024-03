Puigdemont da por hecha la amnistía y amenaza de nuevo con la vía unilateral

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dio este sábado casi por hecho , de manera implícita, que habrá ley de amnistía. Junts no da su brazo a torcer e insiste en que la norma debe ser más robusta e incluir también a los encausados por terrorismo y alta traición, pero el dirigente nacionalista dio a entender, sin afirmar en ningún momento que esté cerrado, que el acuerdo con el PSOE puede estar encarrilado. El dirigente de los comunes Jaume Asens, alimentó los rumores al afirmar en Catalunya Ràdio que el pacto es "inminente". Junts, en un tuit de Jordi Turull -convaleciente de su infarto- lo rebajó a meras «especulaciones».

En un discurso desde Elna, en el sur de Francia, y ante los miembros del consejo de la república, el pretendido gobierno en paralelo que preside desde Waterloo, Puigdemont llamó a abrir una "nueva etapa", en la que la "lucha contra la represión" ya no sea una "prioridad" y en la que se pueda dejar atrás la "losa" de la "represión" y el "exilio". "De aquí al verano pasarán cosas", dijo, dejando entrever que en unos meses podría aprobarse definitivamente la ley, si Junts y el PSOE consiguen desencallar la negociación antes del plazo fijado para este jueves en la comisión de Justicia.

Candidato a las europeas

Pero el expresident también quiso dejar claro que no cede en su ambición rupturista. A su juicio, esta nueva etapa debe estar marcada por la confrontación y la reactivación de la vía unilateral. "No nos hemos doblegado", avisó, a pesar de tener a "todos los jueces disparando a matar". Puigdemont advirtió al Gobierno español de que mientras no acepte un referéndum, el independentismo tiene "el deber" y el "derecho" de transitar por la vía unilateral para alcanzar la secesión. Hay que pasar, dijo, de la unilateralidad "declarativa" a la "práctica", que sirva para hacer "materialmente posible" la separación. "Nadie tiene derecho a que renunciemos" a la DUI, avisó a Pedro Sánchez, que presenta la ley de amnistía como un paso necesario para dar carpetazo a la etapa del 'procés'.

Puigdemont amenaza con reactivar la confrontación y la vía unilateral, en parte como una justificación ante su parroquia más hiperventilada por su apuesta por un cambio de estrategia, que está pasando por participar en la gobernabilidad española. La defensa encendida de la vía unilateral responde también al periodo de precampaña electoral de las europeas, en las que volverá a ser candidato. Y se produce en un momento en que se está impulsando una cuarta lista electoral independentista de cara a las elecciones catalanas, apadrinada por la ANC y que podría 'robar' miles de votos a Junts.

Junts, que celebró su consejo nacional, trató este sábado de sacudirse la presión que le llega desde el PSOE, ERC y los comunes para que la semana que viene apruebe la ley de amnistía, tal y como está redactada y sin hacer cambios. Los junteros consideran que deben mantenerse «firmes» en la negociación con los socialistas para que Pedro Sánchez acabe aceptando sus enmiendas y la ley no excluya ningún delito. Puigdemont quiere aprovechar la debilidad de los socialistas para imponer sus tesis. Oriol Junqueras, mientras, instó a Junts a aparcar la "táctica cortoplacista" y avalar la norma.