Vicente Guilarte dejará la presidencia del CGPJ si no se renueva antes de un mes

El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, aseguró este miércoles que no cree que llegue a producirse su dimisión porque, dice, antes habrá acuerdo entre el Gobierno y el PP para la renovación de un órgano que ya lleva en funciones más de cinco años. En un desayuno informativo en el Foro Nueva Economía, con la presencia en la sala de Esteban González Pons, interlocutor junto al ministro Félix Bolaños en la nueva oportunidad que se han dado las principales fuerzas políticas con la mediación del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, Guilarte se mostró optimista: "No creo que sea un diálogo de sordos, mi impresión es que se va a conseguir. Por eso el que yo me vaya no es algo que se vaya a producir, porque antes se va a llegar a un acuerdo".

Es más, espera en que antes de un mes el acuerdo sea una realidad, coincidiendo además con el plazo que se ha marcado Reynders. Y si no es así, ha insistido, su etapa al frente del CGPJ habrá terminado: "Yo creo que he cumplido mi papel y no me sentiría como el capitán que abandona la nave, sería un grumete. El Consejo podría seguir. No me gusta ser juguete de algo que no controlo, yo he intentado siempre ayudar, pacificar, que no aumenten los conflictos y, si no se consigue el acuerdo, creo que no pinto mucho más aquí. Hay personas mucho más capacitadas que yo para ocupar la presidencia".

Guilarte, que fue presentado por Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo y ponente de la sentencia del 'procés', incidió no obstante en que "tan importante como renovar el Consejo es que el modelo futuro no herede lo que hemos visto que ahora no ha funcionado. Que de las conversaciones entre políticos no salgan diez militantes de un lado y otros diez del otro, activistas sin más criterio que el político. Sabemos que el actual sistema de elección no ha funcionado, por lo que la renovación tiene que ir acompañada de alguna fórmula para evitar los problemas que actualmente hemos detectado".

Durante su etapa al frente del CGPJ, siempre ha defendido con vehemencia la independencia judicial. "Por eso dije aquello de 'déjennos en paz', porque lo que está en juego es la independencia judicial. A veces, y hay que hacer autocrítica, en el propio Consejo no se ha dado una imagen de independencia, hemos aceptado que se utilicen los conceptos de conversador y progresista. Ha que volver a que los juristas seamos listos o tontos, de ojos azules o de ojos no azules. Ha que evitar que nos etiqueten con categorías políticas", defendió Guilarte, quien bromeó con que "de mí se dice que soy conservador y también que me he vendido al otro bando".

La amnistía y el cambio de relato

El presidente en funciones del órgano de los jueces aprovechó su intervención para, dijo, "homenajear a Manuel Marchena y los jueces que tiene detrás. Mi presencia aquí no tiene sentido si no fuera por eso. En los últimos tiempos ha surgido un relato que quiere alterar una realidad que todos vivimos y fue evidente", en clara referencia al cambio de criterio de Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 23-J.

Guilarte no ha querido pronunciarse sobre la amnistía. "Yo de eso no debo hablar", aseguró. "Pero ojalá todo se hubiera hecho de otra manera, con un acuerdo de todas las fuerzas políticas, que sé que hubiera sido imposible, pero hubiera sido lo deseable. Para hablar de la amnistía ahí está el Tribunal Constitucional, los tribunales europeos y las urnas. Yo no cuestiono la amnistía, sino el relato que se ha utilizado para llegar a ella. Es un instrumento que se ha utilizado para obtener una mayoría parlamentaria", dijo el presidente del CGPJ, al tiempo que ha destacado la labor de la justicia el 'procés': "Lo que se hizo en aquel juicio fue un servicio público inestimable".