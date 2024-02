Incendio en Valencia: posibles causas de la voracidad y la terrible devastación del fuego

La vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Cogitival) y especialista que peritó el edificio incendiado este jueves en Valencia, Esther Puchades, ha atribuido la voracidad de incendio al revestimiento de poliuretano que se proyectó en la fachada.

En declaraciones a la televisión pública valenciana À Punt, Puchades ha explicado que bajo las piezas de aluminio colocadas en la fachada del edificio hay poliuretano, un producto "totalmente inflamable, que es lo que ha provocado la expansión de las llamas en menos de media hora".

"En 2005 -fecha de construcción del edificio siniestrado- no estaba tan extendida la mala fama del poliuretano. Hoy no se utiliza, al menos no de esa forma", ha apuntado esta especialista en alusión a un material que ha provocado grandes incendios en edificios en los últimos años, como el de la torre Grenfell de Londres en 2017.

Preguntada por si sabe si hay otros edificios en la ciudad construidos con elementos similares, ha apuntado que lo desconoce pero que es posible, y ha apuntado la conveniencia de revisar este tema "por la seguridad de las personas".

El tiempo en el momento del incendio

Valencia ha registrado este jueves viento de poniente (cálido) durante todo el día, con rachas de entre 50 y 60 km/hora entre las cinco y las seis de la tarde, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología.

Las temperaturas registradas este jueves han sido muy anómalas para un 22 de febrero, con 24,5 grados en el aeropuerto de València a las 12.20 horas, y 24,3 en València a las 12.30.

Entre las 17 y las 18 horas, momento en que se ha producido este incendio, las temperaturas eran de entre 21 y 22 grados en el área metropolitana de València.