Ana Redondo, ministra de Igualdad: "Es importante que el ruido sobre el feminismo haya desaparecido"

Dos gestos de Ana Redondo (Valladolid, 1966) retratan su concepto del compromiso y la lealtad: las fotos de esta entrevista en el Museo Nacional de Escultura, escaparate de la ciudad de la que fue concejala, y la asistencia a la presentación de un libro de Virgilio Zapatero, ex ministro de Felipe González, junto a un viejo amigo, ambos contrarios a la amnistía. Cuando se le hace notar, sonríe. Redondo, a la cabeza de un ministerio muy sensible, ya pasó el mal trago de recibir la cartera bajo un combativo discurso de su antecesora, Irene Montero.

-¿Cómo fue aquel traspaso de poderes?Atípico, porque no hubo un encuentro previo como me hubiera gustado. Hablé con Irene, habíamos quedado para tomar un café pero al final no hubo tiempo y se produjo ese traspaso de poderes que todo el mundo vio. No fue convencional, pero no le doy mayor importancia.

La exvicepresidenta Carmen Calvo ha vuelto a reivindicar esta semana, en la presentación de su libro, el sexo frente al género. Usted ha defendido que una mujer trans es una mujer.El feminismo nunca ha sido monolítico. No lo es ahora, pero no lo ha sido históricamente. Creo que es un movimiento muy diverso, transversal e integrador.

¿Hay legislatura sin amnistía?Hay legislatura para cuatro años, no me cabe la más mínima duda. Trabajamos todos los días para avanzar en derechos y que sea una legislatura útil para que los ciudadanos resuelvan sus problemas.

¿Pero es posible afrontar este mandato sin llegar a acuerdos con el PP?Creo que puede haber perfectamente acuerdos con el PP. Vamos a trabajar con todos los grupos para que el pacto sobre la Ley de Paridad sea lo más amplio posible. También del Pacto de Estado que tenemos que renovar contra la violencia de género o del que vamos a intentar promover y que ya está en el Parlamento para que los discursos de odio hacia los colectivos más vulnerables. No entendería que el PP no estuviese en esos grandes acuerdos de país.

¿El negacionismo de la violencia machista puede constituir uno de los debates ante las elecciones europeas de junio?Tenemos que ser muy conscientes de lo que nos jugamos. Estamos en una situación histórica y muy comprometida. La extrema derecha, desafortunadamente gobernando con la derecha, está focalizando ese paquete del odio. Esta corriente negacionista está detrás de ese 44% de hombres que considera que se ha ido demasiado lejos en términos de igualdad. Pero el dato de que el 81% de las mujeres y el 74% de los hombres creen que no avanzaremos en igualdad si no vamos de la mano es importante

Ha llamado la atención el vestido que eligió para acudir a los Goya.Es una obra de arte, no un vestido, y yo estoy comprometida con el arte. Ha sido concejala de Cultura y en esos ochos años he conocido pintoras, músicas, actores... y una de esas grandes artistas es Rosana Largo, que ha ganado premios a nivel internacional y sin embargo no es profeta en su tierra. He sido muy feliz y me he sentido muy orgullosa de llevar una creación única suya. Era mucho más que un vestido.