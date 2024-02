Un toro de lidia disfruta de la paella valenciana

La paella valenciana es uno de los platos estrellas de la gastronomía española. Muchos son los que acaban rendidos al sabor de este típico arroz, pero lo que más ha sorprendido ha sido el inusual comensal que la ha degustado y ha parecido gustarle mucho.

Un vídeo en X (antes Twitter) se ha hecho viral ante un suceso sorprendente: un toro de lidia comiéndose una paella valenciana. Lo mejor de todo es que no parecía tener la intención de dejar para el resto.

Uno de los usuarios que ha compartido el vídeo resaltaba “esto es lo más español que vas a ver en mucho tiempo”. En esto último está en lo cierto, en la extensa cultura española los toros y la paella son imprescindibles para muchos.

VIVA ESPAÑA 🫡



Esto es lo más español que vas a ver en mucho tiempo.



Esto una IA no te lo hace 😂 pic.twitter.com/CpXHHtS7KO — Ángel Rodríguez 😎 (@AngelGuruez) February 14, 2024

Esta inusual imagen ha ocurrido en una comida entre amigos. Uno de los ahí presentes bromeaba sobre el asunto: "Le tenemos aquí que lo habíamos apuntado a MasterChef", mientras que otro comentaba lo que a los ojos de todos parece “esto no es muy normal”.

El animal no mostraba tener ningún problema con la cantidad de personas que lo rodeaban, sino que se mostraba muy tranquilo y centrado en su plato, hasta el punto de casi relamerlo.

Las reacciones no han parado de darse y algunos usuarios bromeaban ante el asunto: "Cambien las corridas de toros por concursos de a ver qué toro se come antes una paella" o "No hay video más estereotípicamente español".