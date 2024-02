El PP niega que negociara con ERC la investidura de Feijóo, que habla de "calumnias"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha revelado este martes que el PP, a través de su diputado Carlos Floriano, propuso a la formación independentista negociar su apoyo para facilitar la investidura de Alberto Núñez Feijóo, una versión negada por los populares, que lo han tachado de "calumnias".

Rovira, en declaraciones a SER Catalunya, ha relatado que Floriano se dirigió a la diputada republicana Teresa Jordà para dialogar con vistas a “formar una mayoría”, una oferta a la que ERC se negó al rechazar una negociación con el PP por no ser del "bloque democrático".

Esta revelación se suma a las informaciones sobre los contactos del PP con Junts, en los que estudió durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía antes de descartarla, si bien Núñez Feijóo estaría abierto a un indulto condicionado al expresidente catalán Carles Puigdemont.

En un mitin en Oroso (La Coruña), el líder del PP no se ha referido a la confesión de la número dos de ERC, si bien ha denunciado las "insidias" y "calumnias" que se están vertiendo contra su partido en la recta final de las elecciones gallegas del próximo domingo.

"No descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a ERC y el Ministerio de Defensa al señor Otegi (…) Llevamos una tras otra, una insidia y una calumnia, y otra más", ha espetado Núñez Feijóo.

El PP ha negado tajantemente que enviara a Floriano a negociar con ERC y ha alegado que se limitó a comentar a Jordà "de manera informal y coloquial que deberían dejar gobernar a la lista más votada, sin más", según fuentes de los populares.

El Gobierno ha vuelto a arremeter contra el líder de la oposición al hilo de los contactos del PP con los partidos independentistas, algo que, según la portavoz del Ejecutivo, pone de relieve que los populares hablaron "hasta con el apuntador" para lograr la investidura.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Alegría ha acusado a Núñez Feijóo de tener la mentira como "único proyecto político". “El balance de estos cien primeros días del Partido Popular no puede ser más demoledor: mentiras, opacidad e hipocresía", ha añadido.

El portavoz del PSOE, Patxi López, se ha sumado a las críticas y ha exigido al PP que pida perdón al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por atacarle por pactar la ley de amnistía y que cuente la verdad sobre sus conversaciones con Junts y sobre lo que estaban dispuestos a hacer.

"¿Cuándo va a pedir perdón a toda esa gente que ha sacado a la calle en contra de la amnistía, de los indultos, de todo lo que fue el proceso y en contra del Partido Socialista? ¿Cuándo va a pedir perdón a los socialistas, al Gobierno y al presidente del Gobierno, al que ha atacado por tierra, mar y aire por algo que resulta que él estuvo hablando con Junts?", ha preguntado López en Telecinco.

En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien ha requerido al presidente del PP que comparezca para "dar la cara" ante la ciudadanía y explicar su relación con Junts y ERC, al considerar que los populares “no han hecho en democracia nada más que mentir a los españoles".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado que pueda darse un indulto con condiciones a alguien que ha cometido "graves delitos", en alusión a Puigdemont y a la posibilidad que estudió la dirección nacional del PP de contemplar medidas de gracia a los independentistas juzgados, arrepentidos y que aboguen por la reconciliación.

"Creo que no hay que indultar nunca a nadie porque haya cometido graves delitos", ha sostenido Díaz Ayuso, quien ha recelado de que ahora "salgan a la luz" estos "secretos de Estado" a cinco días de las elecciones gallegas.

Sobre la situación en la que queda Núñez Feijóo, la presidenta madrileña ha señalado: “Yo es que prefiero escuchar al presidente del Partido Popular cuando dice no pienso amnistía a nadie no estoy a favor de lo que está sucediendo, no a los indultos y no a las trolas que se están contando en estos días".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha apuntado que el líder del PP siempre ha defendido que "no a la amnistía, de ninguna manera” y que perdonar “a golpistas, a terroristas que han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña no es posible ni encaja en la Constitución".

Vox no ha dado credibilidad a la versión de “un partido golpista” como ERC, si bien su diputada e el Parlament María Elisa García ha reprochado a Núñez Feijóo su cambio de posición sobre un eventual indulto a Puigdemont.

La presidenta de Junts, Laura Borrás, ha insinuado que su partido se guarda algunas revelaciones sobre las conversaciones que ha mantenido en los últimos meses en relación con la amnistía: "El día que se escriba todo lo que está pasando, habrá sorpresas para todos".

Desde el Govern, su portavoz, Patrícia Plaja, ha subrayado que “no creen” al PP por ser “el bombero pirómano” y "el responsable de tanta represión", por lo que debería de pedir disculpas a los catalanes.