La exministra francesa Segolène Royal critica los productos ecológicos españoles: "Son incomibles"

La exministra francesa Segolène Royal ha realizado unas duras declaraciones criticando algunos productos ecológicos españoles como el tomate. En un programa de televisión galo aseguró que son "falsos" y sus tomates bio son "incomibles", y acusó al sector agrícola español de no respetar las reglas francesas. "¿Han probado los tomates bio españoles? No se pueden comer. Las grandes superficies tienen la responsabilidad de no mezclar productos", dijo. Además, propuso que en los espacios dedicados a alimentos ecológicos de las grandes superficies no se mezcle el bio francés con el de otros orígenes.

Estas declaraciones no han tardado en generar duras reacciones, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha invitado a la exministra a que, para darse cuenta de su error, pruebe un tomate español porque es "imbatible". "Le invito a que venga a España a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español", ha asegurado.

Sánchez, en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la reunión del Consejo Europeo extraordinario, ha salido al paso de las declaraciones que Royal hizo el pasado martes a raíz de las movilizaciones de los agricultores franceses.

Los organismos que gestionan los productos ecológicos en Francia, por su parte, certifican que los tomates bio españoles cumplen las reglas, al contrario de lo afirmado por la excandidata socialista al Elíseo en 2007 y ministra del Medio Ambiente de 2014 a 2017, Ségolène Royal.

Agence BIO, el organismo público francés encargado del desarrollo y la promoción de los productos ecológicos, aclaró a EFE que "un producto agrícola o transformado tiene el sello bio si cumple escrupulosamente las reglas establecidas por las normas europeas para el sector", a preguntas sobre la polémica por los tomates españoles.

"Venga de Francia, de España o de otros países europeos, un producto con etiqueta bio es bio, sin productos químicos sintéticos, organismos genéticamente modificados, sin colorantes, aromas químicos sintéticos ni modificadores de gusto", agregó el organismo, encargado de informar sobre la reglamentación europea en el sector.

Agence BIO insistió en que los productos biológicos vendidos en Francia están controlados "por certificadores independientes" de diferentes países miembros de la UE que, a su vez, "están controlados por la Comisión Europea".

Son "controles estrictos y sistemáticos realizados en cada etapa de la producción, para lo cual se realizan inspecciones sobre el terreno y se analizan muestras", agregó la agencia reguladora francesa.

Sobre la supuesta falta de gusto de los tomates apuntada por Royale, Agence BIO lo atribuyó a que se producen y consumen en invierno, fuera de temporada.

"Invitamos a consumir productos de temporada recolectados en su madurez para un mejor gusto y mejores nutrientes", señaló el organismo.