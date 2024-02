Sánchez habla con Macron sobre los agricultores y condena el "ataque" a transportistas y productores españoles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este jueves que ha conversado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre las protestas de los agricultores franceses y ha condenado el ataque a los transportistas y a los productores españoles, "que están haciendo su trabajo desde la legalidad y que, con su esfuerzo, están abasteciendo a los mercados y a los hogares europeos".

"He tenido ocasión de hablar con el presidente Macron al respecto", ha reconocido el presidente en una comparecencia ante los medios de comunicación al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

Sánchez ha remarcado su respeto al derecho de los agricultores a manifestarse "pacíficamente", pero ha condenado el ataque a los transportistas y también a los productores españoles, "que están haciendo su trabajo desde la legalidad y que, con su esfuerzo, están abasteciendo a mercados y a los hogares europeos".

"Así lo hemos hecho saber a las distintas autoridades, tanto francesas como instituciones comunitarias", ha afirmado el jefe del Ejecutivo español.

El presidente ha insistido en que "no hay una ventaja competitiva" de los productos españoles respecto a ningún otro en el mercado interior, y ha enfatizado que se aplican las mismas reglas en Francia, en España, en Portugal, en Italia, en Holanda y en el resto de Estados miembros.

"Lo que sí quiero poner en valor es la calidad y la competitividad basada en la innovación y también en el esfuerzo del sector del campo en nuestro país", ha subrayado.

Tomate español "imbatible"

En este sentido, Sánchez también ha querido dar respuesta a una crítica "infundada" de la exministra francesa Ségolène Royal sobre el tomate español. El presidente le ha invitado a acudir a España para que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español. "Verá que el tomate español es imbatible", ha asegurado.

Sobre las protestas del sector agroalimentario francés, Sánchez ha recalcado que respeta todas las manifestaciones pacíficas, pero condena "con contundencia cualquier tipo de acción violenta que nada tiene que ver con esas legítimas demandas que se pueden manifestar desde el punto de vista pacífico".

Nuevo rumbo de las protestas

Los principales sindicatos de agricultores franceses pidieron este jueves que se levanten los bloqueos que han mantenido decenas de autopistas y carreteras cerradas a la circulación durante dos semanas, poco después de una nueva serie de medidas de ayuda anunciadas por el Gobierno.

Agricultores franceses cortan el último peaje francés antes de La Jonquera (Girona) E. P.

"El movimiento no se detiene, se transforma", afirmó en conferencia de prensa el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau, que advirtió de que habrá nuevas movilizaciones si en 15 días no se concretan los anuncios hechos por el primer ministro, Gabriel Attal, y si no entran en vigor de aquí a junio.

Agricultura tendrá una nueva reunión con el sector

Sánchez ha recalcado que desde el Gobierno español han sido conscientes de los desafíos a los que se enfrenta el campo español y, por eso España es el país que "más recursos extraordinarios desde el punto de vista financiero y económico ha dedicado a modernizar y a adaptar el sector a un contexto climático completamente diferente al que había hace años".

Aun así, Sánchez ha asegurado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a tener una nueva reunión con el sector agroalimentario, y ha recalcado que desde el Gobierno seguirán acompañándoles en sus demandas y en sus causas. "Nuestro compromiso con el campo es total, es rotundo, es absoluto", ha subrayado.

Y es que el presidente ha puesto en valor que España se sitúa entre los 10 principales productores por superficie, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, en agricultura ecológica.

Debido al peso del sector, desde el Gobierno se han puesto en marcha reformas legislativas "muy ambiciosas, transformadoras, que incorporan el principio de justicia social para impulsar un sistema de precios más transparente y justo", ha destacado el presidente.

Por ejemplo, Sánchez ha recordado que durante la pasada legislatura se aprobó la ley de cadena alimentaria, que incorpora transparencia y justicia en el reparto de beneficios a lo largo de toda la cadena de producción agroalimentaria.

También ha recordado que se habilitaron entre los años 2022 y 2023 ayudas extraordinarias por la sequía por valor de 4.000 millones de euros, en medidas fiscales, laborales, sociales o en el sector de seguros.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno ha decidido mantener la devolución del impuesto sobre hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola y se movilizarán hasta el año 2027 más de 2.100 millones de euros para modernizar el regadío español.