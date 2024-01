Urkullu defenderá en Bruselas con Aragonés el derecho de autodeterminación

El contacto con las instituciones comunitarias siempre ha sido un aspecto importante de la agenda internacional del lehendakari Iñigo Urkullu. Y es que en Bruselas se deciden aspectos clave para el País Vasco como la oficialidad del euskera en la Unión Europea (UE) y la creación de la Macrorregión del Arco Atlántico, que permitiría canalizar inversiones europeas en esos territorios. El dirigente vasco reivindicó estas dos iniciativas en su viaje oficial a la capital belga, que inició el lunes y concluirá este miércoles

Sobre la Macrorregión del Arco Atlántico, Urkullu destacó que espera que la UE dé "pasos adelante". Ya en diciembre, el dirigente vasco llamó al presidente español Pedro Sánchez para que esta cuestión se incluyera en la agenda del Consejo de Asuntos Generales en el último momento. Ahora, en el turno belga, "he pedido al presidente que impulse la Macrorrregión y que se pueda tratar en un próximo Consejo", destacó el lehendakari. El Ejecutivo vasco es uno de los grandes impulsores de esta iniciativa, que busca avanzar en las conexiones ferroviarias y energéticas en la región que agruparía a distintos territorios de Portugal, España, Francia e Irlanda.

En su reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Migración, Margaritis Schinas, el lehendakari compartió las iniciativas que el Gobierno vasco está desarrollando en ámbitos clave de la agenda de la Unión Europea (UE) y el modelo de acogida vasco. "Es increíble el grado de conocimiento que hay en Bruselas de lo que venimos haciendo desde las instituciones vascas", dijo Urkullu.

Ley de amnistía

En la que es su quinta visita en tres legislaturas, el lehendakari se reunirá con tres vicepresidentes de la Comisión Europea y un comisario. Además, este miércoles presentará junto al presidente catalán, Pere Aragonès, una propuesta para regular el derecho de autodeterminación de los territorios dentro de los Estados que forman parte de la Unión Europea. Horas antes, los dos dirigentes mantendrán un encuentro en el que abordarán, entre otros temas, la polémica ley de amnistía.

Tras su encuentro con Schinas y en declaraciones a los medios, el lehendakari aseguró que «analizará» cuál es la fecha ideal para las elecciones vascas, aunque no dio pistas sobre cuándo se celebrarán -las últimas fueron en julio de 2020, en plena pandemia de covid-. "Me sorprende que no tomemos con naturalidad el agotamiento de las legislaturas. Más cuando hay estabilidad, con un Gobierno con mayoría absoluta", señaló. El Ejecutivo vasco aún tiene varios proyectos de ley pendientes de tramitación y "vamos a darnos un tiempo", zanjó.