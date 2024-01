Aragonès critica las "mentiras" del CNI para espiarlo y pide depurar responsabilidades

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado este viernes los argumentos y las "mentiras" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para justificar la necesidad de espiarlo y ha pedido ir hasta el final para depurar responsabilidades.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios después de que haya trascendido que el CNI investigó a Aragonès porque creía que era quien dirigía a los Comités de Defensa de la República (CDR) y que, por este motivo, se instaló el software 'Pegasus' en su móvil.

"Si no fuera por esta justificación de que he estado sometido durante 9 meses, como mínimo, a un espionaje ilegitimo, sería para reírse, parecería una aventura de 'Mortadelo y Filemón'. Es lamentable las mentiras que se han incluido", ha añadido.

Así, ha asegurado que se preocuparía por el hecho de que la seguridad nacional esté en manos de unos servicios de inteligencia que cometen "errores de esta magnitud" porque, a su juicio, alguien con un mínimo de conocimiento de la realidad política catalana vería que los argumentos del CNI no se sostienen.

Según Aragonès, bajo los argumentos del CNI se esconde que había "la intencionalidad política de espiar, de tener acceso a la intimidad y a las comunicaciones para destruir un proyecto legítimo, el de defender la libertad de Cataluña".

Así, ha destacado que siempre ha defendido la independencia de Cataluña y que siempre lo ha hecho utilizado "todos los medios democráticos" que ha tenido a su alcance gracias a la confianza que le han prestado los ciudadanos, ha dicho.

"Lo hice cuando era vicepresidente del Govern y hoy como presidente de la Generalitat hago lo mismo, defender la independencia de Cataluña. Y por esta razón no me deberían espiar, por mucho que se inventen argumentos que no se aguantan", ha subrayado.

Operación Cataluña, "segunda parte"

Para Aragonès, lo que constatan los documentos del CNI es que "la Operación Cataluña ha tenido una segunda parte, que ha sido el espionaje masivo a personas por su compromiso con la independencia de Cataluña".

"Y, además, lo ha hecho incluyendo algunas afirmaciones que están fuera de toda realidad y del sentido común", ha añadido el presidente catalán, que ha lamentado que los documentos a los que han tenido acceso estén incompletos y con elementos censurados, ha dicho.

También ha lamentado que en dichos documentos se justifique el espionaje a su personas por considerar que lideraba los CDR en la clandestinidad, un concepto que considera que no necesitan: "Defendemos a plena luz y ante todo el mundo lo que queremos para el país, la independencia".

La declaración de la exdirectora del CNI se retrasa

Precisamente, la declaración de la exdirectora del CNI Paz Esteban, investigada por el espionaje con Pegasus a Aragonès, se ha atrasado por fallos informáticos.

Esteban tenía que declarar este viernes a las 12.00 por videoconferencia desde Madrid y conectar con el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, una intervención que debe quedar grabada, pero fallos informáticos lo dificultan y a las 13 horas aún no ha empezado su comparecencia.

Mientras tanto, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha subrayado que ni el CNI ni el Poder Judicial tienen que dar cuenta al Gobierno de sus investigaciones y ha defendido que el Ejecutivo se ha limitado a desclasificar una documentación secreta para colaborar con la Justicia. Asimismo, ha recordado que esas actuaciones "vienen de antes, con el Gobierno del PP".

En la misma línea que las declaraciones realizadas en Bruselas por su compañero de gabinete Félix Bolaños, que ha asegurado que el Gobierno, "en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado, porque eran operaciones que venían de antes", el titular de Interior ha defendido la transparencia, el cumplimiento de la ley y la colaboración con la Justicia como principios esenciales de la actuación del Ejecutivo socialista a diferencia del PP.

Díaz exige "saber"

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha calificado de "muy grave" el espionaje y ha exigido saber "exactamente todo lo que ha pasado". "Tenemos derecho a saber lo que ha ocurrido", ha subrayado la líder de Sumar en declaraciones en Fitur, donde ha dicho también que en una democracia "robusta" como la española no se pueden producir este tipo de comportamientos.