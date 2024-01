A qué hora es el Sorteo Especial de los Niños de San Ildefonso 2024 y dónde verlo en directo

Un nuevo sorteo de Lotería Nacional se juega este 20 de enero de 2024 para todos aquellos a los que en Navidad no les tocó ni un euro, ya que no tuvieron la suerte de otros pueblos de Aragón donde sí cayeron millones. Da igual de que equipo seas, lo importante es que no queda nada para que se celebre el Sorteo Especial de los Niños de San Ildefonso, con el que la sociedad estatal de Loterías y Apuestas del Estado quiere homenajear a la Residencia Internado San Ildefonso.

Se trata de un buen homenaje, ya que con esta lotería el primer premio asciende a un millón de euros la serie, lo que es lo mismo que decir 100.000 euros al décimo. Y, el segundo premio de este sorteo especial asciende a 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros al décimo. Por último, el tercer premio son 5.000 euros al décimo.

A qué hora es el Sorteo Especial de los Niños de San Ildefonso de Lotería Nacional

El Sorteo Especial de los Niños de San Ildefonso 2024 de Lotería Nacional se celebrará este sábado 20 de enero. La hora es a las 13.00 y se celebra en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Dónde ver el Sorteo Especial de los Niños de San Ildefonso

Lo mejor es que los décimos del Sorteo Especial de los Niños de San Ildefonso se pueden adquirir hasta media hora antes de que comience dicho sorteo (por solo 12 euros) y este se puede seguir en directo en HERALDO para no perderte ninguno de los premios.

No olvides que también hay premios para las aproximaciones, es decir, para los números anterior y posterior al primer y segundo premio, respectivamente. También a las centenas, a las extracciones de 2, 3 y 4 cifras y a los reintegros. Así que, mucha suerte.