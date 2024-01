Ayuso asocia la llegada de inmigrantes a Alcalá de Henares con agresiones sexuales y el Gobierno lo niega

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que Alcalá de Henares vive un "auténtico caos" tras la llegada de 1.200 inmigrantes trasladados por el Gobierno central desde Canarias, y ha dicho que “ya se han producido reyertas graves" y "se están investigando agresiones sexuales a mujeres del municipio”.

Díaz Ayuso ha presidido el Consejo de Gobierno de manera extraordinaria en Alcalá de Henares, donde ha detallado que ya hay más de 1.200 personas que han llegado desde Canarias, “una cifra que no deja de crecer”.

Ha afirmado que en esta localidad “ya se han producido reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han sido detenidas por la Policía Nacional, se están investigando agresiones sexuales a mujeres del municipio”, además de un brote de sarna del que ha dicho que se ha hecho cargo la Comunidad de Madrid para tratar a ocho migrantes.

Ayuso ha denunciado que el Gobierno de Sánchez “no ha hecho nada por coordinarse” con el resto de administraciones para solventar la crisis migratoria, y le ha acusado de “seguir mandado inmigrantes de tapadillo en aviones por la noches”.

Por ello, ha reiterado que se trata de “una situación que empieza a ser ya insostenible” y ha añadido que no pueden “dejar de atender a las personas que se juegan la vida para llegar a nuestro país”, ni pueden “ser cómplices del negocio despiadado e inhumano de las mafias”.

Así, la presidenta madrileña ha insistido que necesita contar con información “más precisa de la tremenda oleada de personas” que están utilizando Canarias como puerta de entrada a la UE, porque ha asegurado que sin está información no pueden ayudarles.

Al ser preguntada por cómo tiene constancia de que el Ejecutivo esté enviando a los migrantes a las comunidades y localidades gobernadas por el PP, Díaz Ayuso ha dicho que lo han visto porque “ha habido alcaldes socialistas que se han negado a recibirlos” y lo han visto “por las cámaras de seguridad”.

En este sentido, ha detallado que “se están produciendo por las noches” y lo saben “por testigos”, pero no tienen información “más que la llegada de estas personas, tal cual a los municipios”.

Unas llegadas de migrantes que ha asegurado que quieren atender, pero no pueden porque no cuentan con la información que necesitan. “Necesitamos trabajar y no se puede”, ha dicho Díaz Ayuso.

El Gobierno niega que haya agresiones sexuales

En respuesta a la presidenta, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha negado la existencia alguna de agresiones sexuales realizadas por migrantes africanos derivados al cuartel Primo de Rivera de Alcalá.

Martín considera de "extrema gravedad mezclar migración con inseguridad". "Lo que dijo al presidenta no tiene nada que ver con la realidad, ni con la objetiva ni con la subjetiva. Son dañinos, generan alarma y van en contra de la convivencia. No están acreditados por los datos", ha apostillado.

De hecho, ha aclarado que en relación con agresiones sexuales, "en estos momentos no hay abierta investigación vinculada al origen de migrantes del cuartel Primo de Rivera".

Además, el representante del Gobierno central ha señalado que ha facilitado toda la "información actualizada" al consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Están al día y si requieren de más información se la daremos con toda la disponibilidad", ha apuntado Martín, que ha aprovechado la rueda de prensa para indicar que tras el vuelo llegado este martes ya son 2.200 migrantes procedentes de Canarias que están en la región.