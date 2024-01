Diez frases que deja la crisis de los pellets una semana después de saltar las alarmas

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha calificado este jueves de "carta a los Reyes Magos" y "gran irresponsabilidad" la petición de la Xunta al Gobierno por solicitar "hasta un submarino" para hacer frente al vertido de pellets.

Es una de las frases del día, pero hay más, en la gestión de la crisis de los microplásticos una semana después de que saltaran todas las alarmas por la llegada masiva de pellets a las playas gallegas. Fue el 8 de diciembre de 2023 cuando el carguero Toconao perdió seis contenedores en aguas lusas, uno de ellos con 1.050 sacos de esas minúsculas bolitas, pero hasta el 4 de enero apenas trascendió.

- LA MINISTRA RIBERA ESTÁ "UN POCO SORPRENDIDA". La ministra Teresa Ribera ha dicho en un desayuno informativo organizado hoy por Nueva Economía Fórum en el Real Casino Gran Círculo de Madrid que está "un poco sorprendida" ante el hecho de que la Xunta haya solicitado "prácticamente todos los medios de Salvamento Marítimo" y ha añadido que no debe ser "la única" en ese estado, vista "la cantidad de memes" que se prodigaron en las redes sociales "a propósito de la petición de la Real Royal".

- RUEDA, PRESIDENTE DE LA XUNTA, PIDE AL GOBIERNO DEJAR LAS "EXCUSAS". El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha conminado al Gobierno a dejar de poner "excusas" y enviar a Galicia los medios reclamados para combatir este vertido. "48 horas después de haber activado el nivel 2 de alerta, a día de hoy seguimos sin tener esos medios comprometidos". En una comparecencia al término de la reunión semanal con su equipo, ha lanzado una advertencia: "Cada pellet que llegue a la playa es uno que no se recogió en el mar".

- AL MINISTRO PUENTE LE RESULTA "IMPOSIBLE" TOMARSE "EN SERIO A LA XUNTA". El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado de "sorprendente" que la Xunta rechace los "medios terrestres" que el Estado le ha ofrecido para atajar el vertido de pellets en las costas de la comunidad autónoma y solicite "medios marítimos", cuando no está usando los suyos propios. En declaraciones hechas esta jornada en la localidad murciana de Yecla, ha confesado: "Me resulta imposible tomarme en serio a la Xunta de Galicia en este momento, y mira que es tema serio".

- VILLARES, RESPONSABLE DE MAR EN LA XUNTA, EXPLICA QUE TODOS LOS PLÁSTICOS "ENTRAN POR DONDE ENTRAN Y SALEN POR DONDE SALEN". Alfonso Villares, titular de Mar en la Xunta, ha manifestado, tras reunirse con dirigente de cofradías, que él al menos no se come "los aparatos digestivos de los pescados" en los que podrían alojarse pellets, comentario al que ha añadido que cualquiera, en todo caso, puede ingerir "accidentalmente" un compuesto de estas características. Pues bien, de ser ese el caso, si hay algo claro es que "entran por donde entran, y salen por donde salen", ha dicho.

- LOIS, CANDIDATA DE SUMAR A LA PRESIDENCIA DE LA XUNTA, SE QUEJA DE TENER QUE ESCUCHAR "LAMENTABLES DECLARACIONES". La candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, ha pedido la dimisión del titular de Mar por sus "lamentables" declaraciones. En Compostela, ha vaticinado que tras los "bandazos" del presidente Alfonso Rueda y miembros de su gobierno, está claro que está en marcha una "cuenta atrás" que en las urnas tendrá su reflejo.

- BESTEIRO LAMENTA QUE TOQUE "AGUANTAR TAMBIÉN LA BURLA". El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado este mediodía que junto a la "inacción, incompetencia y mentira", ahora toque "aguantar también la burla", mientras que en Vigo el alcalde, Abel Caballero, ha tildado de "calamidad absoluta" la gestión de la Xunta a raíz de este episodio contaminante.

- DÍAZ-MELLA, CANDIDATO DE VOX A LA PRESIDENCIA DE LA XUNTA, HACE UNA INVITACIÓN A "TRAGARSE LOS PELLETS". El candidato de Vox a la Presidencia de la Xunta, Álvaro Díaz-Mella, ha invitado esta mañana al responsable de Mar, Alfonso Villares, a "tragarse" los pellets de plástico que han aparecido en las últimas semanas en las costas gallegas para comprobar si "son tóxicos". Es el mensaje que le ha trasladado en unas declaraciones en Santiago, acompañado por el secretario general de ese partido, Ignacio Garriga.

- PONTÓN (BNG) ESTÁ CONVENCIDA DE QUE LA XUNTA NO HA SABIDO "CALIBRAR". La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha arremetido contra la Xunta por no haber sabido "calibrar" el alcance de la marea plástica. "La capacidad de un gobierno se mide en situaciones críticas, como la que estamos viviendo y, hasta ahora, el Gobierno del PP no ha estado a la altura". En Burela (Lugo) ha contrapuesto la "inacción" de los de Alfonso Rueda frente al proceder de otros gobiernos, como el vasco.

- PAZOS (PPDEG) OPINA QUE GALICIA SUFRE "UNA MAREA DE TOXICIDAD DESINFORMATIVA SIN PRECEDENTES". El diputado del PPdeG, Alberto Pazos, ha lamentado que Galicia sufra "una marea de toxicidad desinformativa sin precedentes". Es lo que ha espetado tras la reunión de la Diputación Permanente del Parlamento a los diputados del BNG y del PSdeG, a quienes ha censurado su "vorágine electoralista y manipuladora" y les ha conminado a pensar "un segundo" en el coste de sus declaraciones para los sectores del mar y del turismo. Los comicios gallegos son el próximo 18 de febrero.

- ALBUQUERQUE, EURODIPUTADO, ESPERA QUE EL EPISODIO DE CONTAMINACIÓN "PUEDA ABLANDAR UN POCO EL CORAZÓN". El socialdemócrata portugués Joao Albuquerque ha defendido este 11 de enero la necesidad de limitar el "dramático" impacto de los microplásticos y agradecido el apoyo, para lograrlo, al grupo de Los Verdes, Izquierda Unitaria y los liberales de Renovar Europa. "Espero que ese incidente trágico que se ha producido en Galicia pueda ablandar un poco el corazón del PPE", con un enfoque más centrado en proteger a los agentes económicos, ha deseado.