Sumar deja entrever que Junts ha tumbado los decretos del Gobierno

Sumar ha dejado entrever que Junts habría tumbado con sus votos en contra los tres decretos del Gobierno por lo que el Ejecutivo tendría que volver a presentar nuevos decretos sobre medidas anticrisis y sobre la reforma de la Justicia y del subsidio por desempleo.

No obstante, la formación independentista no ha desvelado aún el sentido de su voto, que no se conocerá hasta que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, desvele al final del pleno el resultado de la votación telemática de estas iniciativas.

El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha amenazado durante toda la mañana de este miércoles con votar en contra de unos futuros Presupuestos Generales del Estado si el Gobierno no hace "las cosas diferentes" y acaba perjudicando a la ciudadanía catalana.

Durante el debate de los objetivos de estabilidad presupuestario, un primer paso de la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas, Cruset ha advertido al Ejecutivo que Junts no forma parte de "ningún bloque español" y que su voto sólo está a disposición de los ciudadanos de Cataluña. "Hagan política sin querer perjudicar siempre de una manera u otra a Cataluña", ha subrayado el diputado.

Pero tampoco ha aclarado lo que votará sobre los objetivos presupuestarios, que según Cruset "penalizan totalmente" a la Generalitat y las administraciones locales y el Gobierno los han presentado sin negociar.

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.

Cruset también ha denunciado la "infrafinanciación" que sufre Cataluña y la práctica de 'dumping' fiscal que otros territorios hacen con respecto a la comunidad autónoma.

En concreto, ha indicado que Madrid recibe un 184% más de financiación presupuestaria con respecto a Cataluña. Asimismo, ha exigido que Cataluña sea más partícipe en la gestión del Plan de Recuperación, porque considera que el Estado se queda con "toda la capacidad de gestión" y dejan a la Generalitat como una "mera gestoría de los fondos