La Xunta de Galicia accede a que el Gobierno colabore en la limpieza de los microplásticos

La Xunta de Galicia acordó finalmente este martes elevar la situación de emergencia por la marea de microplásticos que está llegando a sus costas y, por lo tanto, accedió a que el Gobierno central colabore en la contención y limpieza del vertido de pélets de resina procedente del contenedor de un mercante de la multinacional danesa Maerks, que perdió parte de la carga el pasado 8 de diciembre en aguas portuguesas durante un temporal.

La cesión del gobierno autonómico presidido por el popular Alfonso Rueda llegó después del cruce de reproches con el Ejecutivo de coalición sobre la falta de información del incidente. El candidato del PP en las elecciones del próximo 18 febrero admitió que la Xunta eleva del nivel uno al dos por ser el «requisito» que la administración central exige para reducir en el mar la amenaza de las bolitas conocidas con el acrónimo PET, un tipo de plástico de la familia de los poliésteres.

Esta decisión se produce, además, la misma jornada en la que Asturias y Cantabria aumentaron el nivel de alerta a dos después de que hayan llegado a sus costas la marea de pélets de plástico. A preguntas de los medios de por qué se ha tardado tanto en pedir ayuda al Gobierno central, Rueda respondió: «Nos están exigiendo que hagamos esto, parece ser que durante un mes no había por qué hacerlo, cuando llegan a la playa es cuando se dan cuenta de que se tiene que actuar en el mar o por lo menos nosotros nos damos cuenta. Si hace falta esa declaración, declaración hecha, pero para que hagan este trabajo». «Estoy seguro que si esto fuera en otra comunidad autónoma, en Cataluña, por ejemplo, no estarían con estos requisitos que nos están exigiendo para activar su colaboración», criticó.

«Estoy seguro que después de tener conocimiento a principios del mes de diciembre no habrían tardado hasta el 4 enero en darnos traslado», reiteró Rueda, volviendo a negar la información dada el lunes por el ministro de Transportes, Óscar Puente, de que la Xunta conoció el vertido y sus consecuencias el 20 de diciembre.

Cientos de sacos en el mar

Superadas estas diferencias, y pese a que la consejera de Medio Ambiente Ángeles Vázquez defendiera 24 horas antes que no era necesario elevar el nivel de alerta porque los pélets no eran tóxicos ni peligrosos, Rueda afirmó que «hay cientos de sacos ahora mismo que no llegaron a las costas, por lo tanto, es momento de recogerlos, de hacer todo posible y ahora que está en el mar parece ser que va a haber corrientes estos días que van a permitir hacerlo todo un poquito más fácil». «Espero que a partir de ahora se haga y espero que entre todos solucionemos esta cuestión», confió.

«Ahora empezamos a enterarnos de que tenían conocimiento de todo esto, con bastante detalle, todo ese detalle de los contenedores que se cayeron, el lugar, todo eso lo sabe el Gobierno central hace un mes», volvió a censurar Rueda.

En la actualidad trabajan más de 200 personas en la recogida de plásticos y se seguirá «hasta que desaparezcan completamente estas bolitas». También dejó claro que el informe definitivo encargado por la Xunta detalla que los pélets son materiales no tóxicos ni peligrosos. «Estamos hablando de un material utilizado en uso alimentario, eso es lo que nos dicen los informes», aseguró.