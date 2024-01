Feijóo reúne a sus barones antes del debate de la amnistía y de las elecciones en Galicia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne a sus barones en una semana determinante, cuando se debaten las enmiendas a la totalidad a la ley de amnistía, el Gobierno se somete a una votación clave y España entra en una nueva precampaña electoral, la de los comicios gallegos.

El Comité Ejecutivo Nacional del PP, del que forman parte la dirección del partido y los líderes regionales, se reúne hoy al mediodía, pasado el parón navideño y cuando las dificultades del Gobierno de Pedro Sánchez para convalidar en el Congreso tres reales decretos de corte económico copan el debate político.

Si Junts se mantiene en el no, los votos del PP son imprescindibles para que no decaigan el paquete antiinflación, la reforma del subsidio de desempleo y las reformas pendientes para fondos europeos.

Sin embargo, pese a las varias llamadas hechas por el Ejecutivo, los populares han anunciado que se opondrán salvo que el Gobierno acepte sus peticiones de rebajas fiscales -deflactar el IRPF a rentas medias, rebajar el IVA de la carne y el pescado y no levantar ya el IVA reducido del 5 % en la luz y el gas-, un escenario en el que estudiarían su abstención.

Feijóo llega a la cita con los dirigentes de su partido un día antes de que el Congreso debata una enmienda a la totalidad a la ley de amnistía en la que el PP endurece su postura respecto al independentismo al proponer dos nuevos delitos -deslealtad constitucional al declarar la independencia y referéndum ilegal- e ilegalizar a los partidos que los cometan.

La propuesta contrasta con el diálogo que el PP buscó con JxCat el pasado verano pues el mismo día en que el PP daba a conocer su enmienda, La Vanguardia desveló la reunión mantenida en agosto entre el concejal del PP en Barcelona Daniel Sirera, y el hombre de confianza de Carles Puigdemont, Andrés Batet, presidente de Junts en el Parlament.

Mientras ahonda su distancia con Junts, Feijóo ha obtenido el respaldo de varios de sus barones a la decisión de no ayudar al Gobierno a tramitar sus reales decretos, aún cuando contienen medidas sociales como las rebajas de IVA en algunos alimentos o las ayudas al transporte público.

El líder del PP ha avisado al Gobierno de que no arreglaría sus problemas internos y la misma postura han adoptado el presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien aboga por no darle "ni agua" al Ejecutivo cuando "no le salen los números" con Junts.

Los barones del PP se verán además con su jefe de filas en un contexto de choque entre las autonomías y el Ministerio de Sanidad a cuenta de las medidas para atajar la epidemia de gripe, y en un momento de enfrentamiento entre el Gobierno y la Xunta de Galicia por el vertido de pellets de plásticos que afecta a las costas gallegas.

Esta polémica ha sido protagonista en la antesala de las elecciones gallegas del 18 de febrero, que son claves para el PP porque Alfonso Rueda, sucesor del actual líder del PP en la Xunta, se juega que su partido logre la quinta mayoría absoluta consecutiva en la región, esta vez sin Feijóo al frente de la candidatura.