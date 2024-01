El PNV pide a Sánchez que no presente "medidas ómnibus" que compliquen el apoyo de todos los partidos de la investidura

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha pedido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que no intente llevar al Congreso "medidas ómnibus, con muchas decisiones a tomar en un mismo proyecto", que puedan complicar el apoyo de todos los partidos que han respaldado la investidura.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Mediavilla ha señalado que su partido entiende la política "de la realidad, no de ansiar y de buscar el máximo posible y la rentabilidad total, sobre todo porque la situación es muy compleja", ya que, "para que el Gobierno español saque adelante cualquier medida que plantee llevar a efecto, necesita el apoyo no sólo del PNV, sino de BNG, EH Bildu, de ERC, Junts, Podemos y sus socios de Sumar".

Por ello, ha destacado que es "complicadísimo", casi "como buscar la cuadratura del círculo". "Porque una medida puede gustar a una formación política y a otra no. En tal sentido, hay que andar con pies de plomo y ser realista en los planteamientos que se hacen. De lo contrario, sabemos lo que hay en la derecha y la extrema derecha", ha indicado. En esta situación, ha asegurado que el PNV será "realista, defendiendo siempre y en todo caso los intereses de Euskadi en Madrid". "Hemos planteado que nuestros compromisos, como los de los demás, y están ahí para ser cumplidos pero sin maximalismos", ha añadido.

Por su parte, cree que el Ejecutivo "debiera hacer un ejercicio de no intentar llevar al Congreso de los Diputados medidas ómnibus, con muchas decisiones a tomar en un mismo proyecto a ratificar, porque eso complica absolutamente los votos y las posibilidades de que las medidas salgan adelante". Como ejemplo, ha recordado que ya "hay algún problema suscitado con Junts per Catalunya y el propio Podemos, que han dicho que alguna de las medidas planteadas no les gusta", y se desconoce si las ratificarán. "Hay que agudizar la capacidad de negociación, de diálogo e intentar simplificar los procedimientos y las medidas que se presentan", ha manifestado.

El dirigente vasco ha recordado que, entre los acuerdos pactados con Pedro Sánchez para su investidura, se encuentra "aceptar la posibilidad de que en Euskadi haya un autogobierno futuro en el cual todos nos sintamos representados y que nadie imponga ningún veto en los planteamientos que se hacen". "Una vez pactado eso, tendremos que ponernos de acuerdo internamente en el país para hacer una propuesta, llevarla a cabo y, como tal, plantearla, negociarla y aprobarla en el Estado", ha subrayado.

Koldo Mediavilla también ha destacado que "la Disposición Adicional en la Constitución, vinculada a la disposición adicional del Estatuto de Autonomía, puede dar margen para establecer un nuevo marco de actualización del autogobierno". "Nosotros somos optimistas", ha subrayado.

Protestas en Ferraz

También se ha referido a las protestas en la sede socialista de Ferraz en Madrid, en la que se colgó y apaleó a un muñeco que representaba a Pedro Sánchez, para considerar que son "lamentables"."El caldo de cultivo que la extrema derecha está alimentando en la política española o en la política general es una imagen que nos presenta con crudeza cuál es la alternativa real de unas formaciones antidemocráticas que no tienen empaque en utilizar la violencia verbal, gestual o de discurso para tratar de imponer sus ideas", ha apuntado.

En su opinión, "este país ya ha tenido durante muchos años, bien por un lado o bien por otro, la imposición sometida a la ciudadanía". "Y, como tal, no queremos que alternativas de ese tipo tengan ningún viso de poder repetirse o de poder llevarse a cabo. Condenamos y lucharemos para que esas imágenes y esas actitudes desaparezcan del conjunto de la vida de todos nosotros", ha concluido.