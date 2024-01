Javier Esparza: "Feijóo no debería pactar con Sánchez tras aupar a Bildu a las instituciones"

Javier Esparza martillea, apenas unas horas después de que, este jueves, el pacto PSN-Bildu desalojara a Cristina Ibarrola de la Alcaldía de Pamplona, con dos convicciones. Una, que el acuerdo en la capital navarra supone tal punto de inflexión que ya no cabe acordar nada con Pedro Sánchez. Y dos, que solo la UE puede frenar al presidente.

¿Cómo digirió el pleno?Fue un día para sentirnos muy orgullosos de nuestros principios y valores. El Partido Socialista ha cruzado otra raya que juró y perjuró que no cruzaría nunca. Porque no es solo ya que utilice los votos de Bildu para llegar, él, a las instituciones; es que, por primera vez, son los votos socialistas los que aúpan a EH Bildu. Esto supone un antes y un después, en la política navarra y en la española. Sánchez está fortaleciendo el proyecto político de ETA porque EH Bildu no ha renunciado a ese ideario. Y ahora que parece que va a haber un mediador entre el señor Sánchez y el señor Núñez Feijóo para renovar el Poder Judicial, sugiero que a la UE se le cuente que tenemos un líder que fortalece a un partido dirigido por un condenado por terrorismo como Arnaldo Otegi; con el último jefe de ETA, David Pla, entre sus dirigentes; que el 28-M incorporó etarras a sus listas; que hace homenajes a los asesinos; y que tiene como primer objetivo sacar a esos presos a la calle.

Los resultados del 28-M fueron los que fueron: UPN ganó en Pamplona, pero cabía una mayoría alternativa. ¿Qué garantías tenían de que no recibirían una moción de censura?Ninguna. Nos estaban llegando mensajes contradictorios del Partido Socialista, pero creíamos que iba a haber una moción al 95%. Por eso estábamos combatiendo el relato del PSN para justificarla. Cristina Ibarrola ofreció un folio en blanco para los Presupuestos. Pero ellos necesitaban construir un muro para decir que Pamplona estaba paralizada. Pues si era así, ¿por qué el 17 de junio (día de constitución de los ayuntamientos) el PSN no vota a Asiron? Porque hay unas generales en julio. Es el colmo del cinismo. Lo ocultan porque les perjudicaba. Sánchez es presidente por cuatro diputados y los habría perdido si pacta con Bildu; entre otras cosas, porque hay mucha gente del Partido Socialista que esto no lo ve; que te para en la calle y casi te pide disculpas. Sánchez necesita los seis votos de EH Bildu, por eso vende Pamplona.

¿Da alas este pacto a la disposición transitoria cuarta de la Constitución para unificar el País Vasco y Navarra?Esto le da alas a todo. Podemos tener un presidente en Navarra o un lehendakari de Bildu. Navarra es la perla, lo más ansiado por el nacionalismo vasco. Representa la historia de un reino, la cultura, las tradiciones. lo que no tiene la Euskal Herria con la que ellos sueñan. Necesitan Navarra para independizarse.

¿Y cómo cabe manejar un escenario en el que, ya sin la violencia de ETA, la izquierda abertzale se ha ido incorporando a la política institucionalizada?Hay que ser muy exigente para que sea una formación política más. ¿Son legales? Sí. ¿Tienen votos? También. ¿Es un partido normal? No. Ellos han decidido no serlo. Hay que exigirles que condenen a ETA, que Otegi y toda la gente con pasado terrorista y que está en cargos de EH Bildu desaparezcan de esas listas; que no incorporen a condenados por terrorismo a ninguna plancha electoral; que ya vale de hacer homenajes a los presos. Si no, le daremos carácter de normalidad a lo que no lo es. Oiga, que no, que a Bildu le falta un trecho ético brutal. El PSN y el PNV permiten en Pamplona lo que no permiten en Euskadi. Dicen que Bildu no puede gobernar ninguna institución porque no trae progreso y tiene un déficit democrático. ¿Qué pasa, que lo que es malo allí es bueno en Navarra? Por eso el PNV es cada vez más un partido residual en Navarra; y al PSN le va a pasar factura.

¿Cómo se articula la convivencia en una comunidad tan compleja como la navarra con, aparentemente, dos sociedades que no se miran la una a la otra?Hay una diferencia muy importante. Los navarros que votan a UPN siempre han respetado al resto. Es la gente de UPN la que ha aguantado las pintadas, los insultos, los escupitajos, la que ha tenido que mirar debajo del coche...

El PSOE sufrió ese mismo acoso.Pero ahora ha optado por dar el giro estratégico de blanquear a Bildu y crucificar sus principios porque interpreta que lo necesita para gobernar España.

¿Ha jugado contra sus razones que Cristina Ibarrola asegurara, primero, que a su Gobierno lo habían matado antes de nacer y, después, que mejor fregar escaleras que pactar con Bildu?Con lo primero, se refería a que no hicieron alcalde a Asiron sabiendo que lo iban a hacer después del 23-J. Y sobre la otra cuestión, quien conoce a Cristina sabe que no quería herir a nadie. Lo que dice es que prefiere un trabajo digno, duro y mal pagado a vender sus principios pactando con Bildu. La interpretación del PSOE es interesada, falsa y partidista.

El contexto que dibuja les obliga a obtener mayorías absolutas.Es posible recuperar Pamplona en tres años y medio. Y los ciclos políticos cambian. Sánchez caerá, Chivite caerá; y vendrán otros.