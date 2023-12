El nuevo alcalde de Pamplona espera que "las aguas vuelvan a su cauce" y queden a un lado "las faltas de respeto"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha afirmado que se han vivido días "muy poco edificantes" tras la moción de censura acordada entre la formación abertzale y PSN, y ha lamentado que se han escuchado "demasiados descalificaciones", por lo que ha esperado que "las aguas vuelvan a su cauce" y "seamos capaces de dejar a un lado las faltas de respeto".

Joseba Asiron ha comparecido en rueda de prensa tras tomar posesión como nuevo alcalde, desbancando a Cristina Ibarrola (UPN) de la Alcaldía, y ha señalado que "han sido días muy poco edificantes en cuanto a los discursos que se han escuchado, hoy también ha habido demasiadas descalificaciones, demasiados insultos y creemos que esto no se debería producir en lo que no debería ser otra cosa que un proceso democrático". "La política unas veces te pone arriba, otras veces te pone abajo, y hay que saber estar en las dos situaciones", ha explicado. Asiron ha señalado que ha preferido no intervenir en el pleno de debate de la moción de censura para no "echar más leña al fuego".

El alcalde ha afirmado que "tenemos tres años y medio para hablar, para discutir, incluso para enfadarnos, probablemente con más razón, y espero que esta frustración que es lógica se sepa gestionar". "Lo que espero de verdad es que las aguas vuelvan a su cauce y en el Ayuntamiento, en el cual se deciden entre todos y todas tantas cosas importantes para la ciudadanía, seamos capaces de hablar y de discutir y desde luego de dejar a un lado todas esas faltas de respeto, todos esos insultos y descalificaciones que no llevan a ningún lado", ha planteado.

Sobre el transcurso de la jornada, el alcalde ha explicado que "pedíamos respeto, pedíamos sosiego y, por supuesto, alegría, y en la medida en la que esto se está y se esté cumpliendo, para nosotros es una doble alegría".

Joseba Asiron ha señalado que su sensación al salir al balcón de la Casa Consistorial a saludar a sus simpatizantes ha sido "inenarrable". "Es un día de tristezas y de alegrías, y también quiero manifestar mi empatía por la gente que hoy siente la lógica frustración de quien ha perdido la vara de mando. Yo he pasado por esas circunstancias y creo que cualquiera que entra en política tiene que estar preparado para eso. La política unas veces te coloca arriba y otras veces te coloca no tan arriba y hay que saber vivirlo desde el respeto, desde la tranquilidad. Sosiego es la palabra más bonita del diccionario castellano", ha indicado

El alcalde ha afirmado que "salir a la plaza y ver esa demostración de alegría y de afecto es inenarrable". "Me dicen muchas veces que soy el único alcalde que no ha tirado el chupinazo, pero después de esto de hoy no hay nada que lo supere. Este es mi chupinazo", ha indicado.

Por otro lado, preguntado sobre los gritos de "independentzia" que se han escuchado en la plaza Consistorial, Asiron ha señalado que "para mi la independencia de mi país, que se llama Navarra/Nafarroa, es una aspiración perfectamente lógica, pero dentro de las prioridades hay que ser mucho más realista y posibilita". "Mi compromiso y mis deberes van en otra dirección, como garantizar que no haya personas que duerman al aire libre. Mi primer objetivo es ese y si vais a elaborar una lista con las prioridades de Joseba Asiron, la primera prioridad son las políticas sociales", ha asegurado.

Por otro lado, respecto al malestar expresado por la alcaldesa Cristina Ibarrola, señalando que se realizado una "difamación" que ha hecho "daño" a su familia, Asiron ha explicado que "no tengo ningún problema en pedir perdón en cualquier situación de la vida, ahora bien, no sé en qué momento he podido ofender yo a su familia, en el momento en que me lo señalara, lo haría". "En el caso concreto de las famosas joyas, pedir información no es ofender a nadie", ha indicado.

Además, después de que Ibarrola haya señalado que no llevará escolta y que hace responsable a Asiron de lo que pudiera ocurrirle, el alcalde ha señalado que le parece "muy legitima la decisión de la señora Ibarrola de no llevar escolta, yo no he utilizado escolta en los cinco años que estado en la oposición y no me lo habréis oído ir diciendo por ahí, y cuando he tenido algún problemilla con alguien, ni se me pasaría por la cabeza responsabilizar a la alcaldesa de turno". "Es muy importante que el discurso que estamos haciendo estos días sea responsable", ha afirmado.

Asiron ha considerado que "tenemos que rebajar el tono de las declaraciones" y se ha mostrado "absolutamente persuadido de que las declaraciones excluyentes e insultantes que hemos estado escuchando estos días no se pueden hacer extensibles al 27 casi por ciento de la población que está representada en este ayuntamiento por EH Bildu". "Desde luego por mi parte no puedo decir sino otro tanto, UPN representa a un sector de la población muy importante de Pamplona y por lo tanto UPN y también el PP son fuerzas necesarias en esta ciudad. No se puede querer a tu ciudad de manera integral y al mismo tiempo despreciar a una parte de ella", ha afirmado.