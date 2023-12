Renfe ha bloqueado este año 22.350 abonos de media distancia por malas prácticas del pasajero

Renfe ha bloqueado este año un total de 22.350 abonos de media distancia por uso indebido de los pasajeros, según datos hasta noviembre de 2023 que el Gobierno ha incluido en una respuesta parlamentaria.

Los diputados del PP por Valladolid Mercedes Cantalapiedra y Eduardo Carazo habían denunciado en su pregunta que "en numerosas ocasiones" el servicio Avant Valladolid-Madrid no cuenta con plazas libres que sí lo están, pero no aparecen reflejadas en la plataforma de venta de billetes.

En su contestación, el Gobierno asegura que desde el Ministerio de Transportes se han establecido medidas para promover el buen uso de los abonos de media distancia y evitar este tipo de problemas. Y como consecuencia de algunas malas praxis de los usuarios se han bloqueado 22.350 abonos entre enero y noviembre de 2023.

Máximo de cuatro viajes al día en media distancia

Sobre el abono de media distancia, Transportes recuerda que solo se puede formalizar un máximo de cuatro viaje al día (ida y/o vuelta) y no está permitido formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado. Por ejemplo, si el tiempo de viaje entre dos estaciones es de una hora, y se ha reservado un tren con salida a las ocho de la mañana, solo se podrá formalizar de nuevo en otro que salga a partir de las once de la mañana.

El Gobierno recuerda también que, en lo relativo al abono gratuito para viajero frecuente, se incautará la fianza de 20 euros y se anulará el pasaje gratuito a los usuarios que, por uso indebido, en al menos tres ocasiones, no hayan cancelado el viaje formalizado y no hayan realizado el viaje. Igualmente, se considerará uso fraudulento viajar con el abono de otra persona, en este caso la retirada es inminente y no existe la prohibición de adquirir un nuevo abono.

El viajero que incurra en uso indebido será avisado dos veces de las consecuencias. La tercera vez que se incurra en uso indebido, el abono se anulará automáticamente, se perderá la fianza y no se permitirá expedir un nuevo abono asociado a ese DNI hasta pasados 30 días.