Alberto Núñez Feijóo critica la indignidad del PSOE y acusa a Pedro Sánchez de utilizar a Navarra para "dividir España"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este domingo la "indignidad del PSN y del PSOE" con Pamplona y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "volver a poner otro ladrillo para dividir y separar a la España constitucional, utilizando en este caso Navarra para su muro".

De esta forma se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, en Pamplona, hasta donde se ha trasladado para participar en la protesta convocada por Unión del Pueblo Navarro (UPN) en contra de la moción de censura presentada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin contra la alcaldesa regionalista, Cristina Ibarrola, que situará al frente del Ayuntamiento a Joseba Asiron, de EH Bildu.

Para el PP, ha comenzado diciendo, es "una obligación demócrata, moral y también constitucional y foral, estar hoy aquí para decir claramente que no tiene ningún sentido que todo lo que hemos hecho en los últimos 50 años en España, que es luchar contra el terrorismo y contra aquellas formaciones políticas que no condenan el terrorismo, lo hayamos destruido entregando la alcaldía de Pamplona a un partido que sigue sin condenar el terrorismo y que lleva a asesinos en sus listas".

Ha remarcado que "esto no es un problema de siglas, es un problema de dignidad; es un problema de democracia, de moralidad" y ha asegurado que sabían que "había un acuerdo entre (Arnaldo) Otegi y (Pedro) Sánchez" y que "el pacto encapuchado iba a tener consecuencias".

Tras denunciar que lo "estuvieron ocultando durante mucho tiempo", ha remarcado que ahora ya se sabe "cuál es la primera factura y también cuál es la última mentira. La primera factura del pacto entre Otegi y Sánchez es entregar la ciudad de Pamplona a Bildu y la última mentira de Sánchez es negar e insistir en que nunca pactaría con Bildu".

Para el líder popular es "evidente que Sánchez quiere indignidad y olvido" frente a los populares, que quieren "dignidad y memoria. Y es que las víctimas de los asesinatos de ETA viven en nuestra memoria", ha agregado, aseverando que es "una falsedad y una afirmación miserable decir que Pamplona va a tener una alcaldía progresista. Lo que va a tener es una alcaldía reaccionaria".

"Sería incapaz de darle a un partido político que ha asesinado a mis compañeros la alcaldía de la capital de Navarra", ha sentenciado Núñez Feijóo.

Su presencia en la capital navarra, ha dicho, tiene como objeto mostrar su apoyo a la alcaldesa de Pamplona, a UPN y a la Comunidad Foral, a "la Navarra foral, a la Navarra constitucionalista".

"Estamos al lado del pueblo navarro y lamento profundamente la indignidad del PSN y del PSOE con una ciudad y una tierra histórica como esta", ha remarcado tras lamentar que "otra vez, en este muro que está construyendo Sánchez, vuelva a poner otro ladrillo para dividir y separar a la España constitucional y en este caso, utilizar Navarra para su muro".

"Lo que me preocupa es esta indignidad y este olvido de Sánchez y de su partido con lo que ha ocurrido aquí", ha recalcado, concluyendo que no aceptan que "gobiernen aquellos que no han condenado todavía los 23 atentados de ETA en esta ciudad".