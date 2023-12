Sánchez sugiere a Puente dejar sus redes sociales en manos de profesionales tras la polémica por bloquear a Almeida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recomendado al ministro de Transportes y Agenda Urbana, Óscar Puente, dejar sus redes sociales en manos de un 'community manager' tal como hizo él mismo hace una década, en medio de la polémica por el bloqueo de Puente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

En la presentación de su libro 'Tierra Firme' y ante el propio Puente que se encontraba entre el público al igual que la mayoría de ministros del Ejecutivo, Sánchez ha sido cuestionado sobre si bloquearía a alguien en las redes sociales.

El jefe del Ejecutivo ha respondido que ya le ha dicho a Puente que él ha hecho dos cosas muy importantes en su vida: "Una fue hace más de 20 años, dejar de fumar y hace ya más de 10 años dejar mis redes sociales en manos de una 'community manager'", ha señalado.

Sin embargo, a renglón seguido ha indicado que ese es su estilo mientras que Puente "tiene el suyo y lo hace muy bien". En todo caso ha señalado que en las redes hay "mucho odio" y además mucha "asimetría en la crítica".

En ese sentido considera que no se puede comparar bloquear a alguien con los insultos que él tiene que recibir. "Me parece que es como la noche y el día, no tiene nada que ver. Las dimensiones son completamente distintas", ha subrayado, al tiempo que ha dejado claro que Puente seguirá en su puesto porque "es un gran ministro".

Además ha indicado que llevaba mucho tiempo detrás de Puente "para que viniera al Consejo de Ministros", según palabras de Sánchez "y ya por fin me hizo caso". "Así que gracias Óscar", ha rematado.

El presidente del Gobierno ha sido cuestionado por este asunto, después de los encontronazos de los últimos días entre el ministro, Almeida y varios concejales del ayuntamiento de Madrid, a cuenta de los descarrilamientos de trenes de Cercanías de la semana pasada en la capital, una competencia en manos de Puente.