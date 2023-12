El presidente de Canarias afirma que el "principal problema" de Lanzarote con la migración está en los menores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes que actualmente el "principal problema" que tiene la isla de Lanzarote en el marco migratorio es, al igual que en el resto del archipiélago, el de los menores no acompañados.

"Uno de los principales problemas que tenemos obviamente es el de la inmigración, principalmente el de los menores no acompañados", afirmó en declaraciones a los periodistas tras mantener un encuentro con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.

En este sentido, apuntó que si bien los adultos "siguen llegando, se sigue sin desplegar el Frontex" y continúa habiendo "problemas, obviamente, inherentes a toda esa gente" que huye del hambre y de la muerte, el "principal problema" que se está teniendo ahora mismo en la isla, al "igual que en toda Canarias, son los menores no acompañados".

Añadió que La Santa "es un ejemplo claro de la presión" a la que se está sometiendo a las distintas ONG porque "no ha habido una respuesta por parte del Gobierno de España".

De todos modos, Clavijo expuso que Canarias tiene el compromiso del Gobierno de España para llevar a cabo una modificación legislativa en relación a los menores no acompañados, con el fin de que la solidaridad "no dependa de que la comunidad autónoma tenga que ir peregrinando por las distintas comunidades autónomas para ver si cogen o no algunos menores, sino que sea responsable".

Además indicó que Canarias sostiene que en materia migratoria la responsabilidad es del Estado, sea de menores o no, y que con la modificación legislativa "se establezcan los criterios de distribución de todos esos menores por el territorio nacional, principalmente para poder garantizar los derechos de esos niños y niñas".

Clavijo también ha querido agradecer la hospitalidad con la que han recibido desde el Cabildo de Lanzarote a los miembros del Ejecutivo canario, que celebra este lunes su Consejo de Gobierno en la isla, al tiempo que destacó que la institución insular "tiene perfectamente claro cuáles son los retos".

"Nos hemos encontrado con que la isla en los últimos años había estado prácticamente parada y han tenido que hacer un esfuerzo en estos meses enorme para poder poner sobre la mesa proyectos y sobre todo una hoja de ruta", apuntilló.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha querido resaltar la "cercanía" y "predisposición" mostrada por el Gobierno canario actual para escuchar los "problemas insulares".

Afirmó que Lanzarote tiene que "hacer sus deberes proyectando, poniendo a disposición de todas las consejerías no solo proyectos, sino también los informes preceptivos para que esos proyectos se materialicen con esos presupuestos del Gobierno de Canarias que necesita Lanzarote".