Sánchez: "Condenar los atentados de Hamás y las muertes en Gaza no es ideología, sino humanidad"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que condenar los atentados de Hamas y las muertes en Gaza “no es una cuestión de partidos ni de ideologías, es una cuestión de humanidad”.

En un acto organizado por el partido en Ifema al que, según los organizadores, han asistido unos 9.000 militantes de toda España, Sánchez ha respondido así a las críticas de Israel y al apoyo expresado por Hamas a sus palabras sobre el conflicto.

Sánchez también ha apuntado que, si bien “es imposible” pedirle a la oposición que apoye al Gobierno en esta cuestión, “sí le voy a exigir que esté con los Derechos Humanos”.

El presidente ha hecho estas afirmaciones después de que este sábado, PP y Vox le criticaran y pidieran explicaciones tras el agradecimiento expresado por Hamás por la denuncia de Sánchez de las muertes de civiles en Palestina.

Para Sánchez, “condenar los viles atentados de un grupo terrorista como Hamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles en Gaza no es cuestión de partidos políticos o ideologías, es una cuestión de humanidad”.

Ante las críticas de la oposición, el presidente se ha mostrado convencido de que “es imposible pedirle a esta oposición que se opone a todo, incluso cuando no llevan razón, que siempre está en el no”, por lo que no va a pedirle “que esté con el gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos”, ha dicho.

Zapatero lo califica de "acto de valentía"

En el mismo acto, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha calificado de "acto de valentía" la decisión de Sánchez de decir de forma clara su opinión sobre la guerra en Gaza, y ha recordado que a él también le acusaron de terrorismo cuando retiró las tropas españolas de Iraq.

"Llevábamos razón como tú la llevas ahora", ha subrayado Zapatero, quien ha añadido que las palabras de Pedro Sánchez sobre lo que está ocurriendo en Gaza "se recordarán como un acto de valentía y de compromiso", que "dejará otra de las buenas huellas del Partido Socialista".

Durante el acto, ha remarcado que "es de un dirigente socialista digno decir con claridad que el derecho de defensa nunca podrá incluir que haya víctimas inocentes, niños y civiles", "en ningún sitio y en ningún momento de la historia", al tiempo que ha hecho hincapié en que "matar es solo matar, no es defender nada".