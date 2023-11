Ángeles Carmona (CGPJ): "Cada mujer asesinada, cada niño que queda huérfano, ponen en evidencia fallo del sistema"

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal de Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ha reconocido que cada mujer asesinada por la violencia de género y cada niño que queda huérfano, "ponen en evidencia un fallo del sistema".

Así lo ha manifestado este jueves Carmona en una declaración institucional con motivo de la celebración del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la que señala que las instituciones están en la "primera línea" de esta lucha y deben mantenerse alerta y seguir esforzándose para que "ninguna mujer más sea asesinada y para que las supervivientes logren salir adelante".

Las primeras palabras de Carmona son de "dolor" por aquellas que en lo que va de año han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. "Dolor por esas vidas truncadas que la violencia machista se ha llevado por delante de forma cruel: vidas de todas las edades, desde adolescentes hasta octogenarias, vidas de madres, abuelas, hermanas, vidas de compañeras de trabajo, de estudiantes, de amigas, vidas de mujeres, asesinadas de forma injusta, que debían seguir entre nosotros", lamenta.

En este punto, ha advertido de que la violencia machista "no distingue, cualquier mujer puede ser víctima" y pedido la colaboración de todos los ciudadanos para combatirla, ya que considera inaceptable que en España una mujer sea asesinada por violencia machista cada seis días.

Por ello, ha hecho un llamamiento a toda la sociedad, tanto a instituciones públicas y privadas, empresas, profesionales de todos los sectores, a cada ciudadano a título personal, para que denuncien todas aquellas situaciones de violencia de género que quedan fuera del alcance, fuera del "radar" de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los órganos judiciales.

Para la presidenta del Observatorio, "un aviso, una llamada a tiempo pueden salvar vidas". "Una sociedad como la española, modelo a nivel internacional de la lucha contra la violencia de género, no puede dejar solas a aquellas víctimas que, presas del pánico, no denuncian y quedan por tanto ocultas para las instituciones", señala.

Así, recalca que la ayuda de familias, vecinos, compañeros de trabajo o instituto "es tan valiosa como imprescindible". "Pensemos que casi el 80% de las mujeres asesinadas este año hasta hoy no habían denunciado. La dura realidad que nos muestran las cifras no debe hacernos caer en el desánimo, sino que debe alentar nuestra voluntad de seguir trabajando para que no perdamos ni una sola vida más, ni una mujer más", sentencia.

En el Observatorio, según apunta Carmona, seguirá adelante con el análisis pormenorizado de los casos, algo que lleva haciendo desde hace más de dos décadas, y que le ha permitido "localizar errores y carencias y, a partir de ese conocimiento, desarrollar nuevas medidas, mejorar protocolos o proponer reformas legislativas".

"La amplia experiencia acumulada en España permite a nuestros profesionales aprender cada día y avanzar tanto en la prevención de los delitos contra las mujeres como en la protección y atención a las víctimas en todos los ámbitos", precisa.

Carmona también ha mandado un "mensaje de aliento" y todo su apoyo a las víctimas de la violencia machista que luchan cada día para salir adelante tanto ellas como sus hijas e hijos y las ha animado a "dar un paso más y a denunciar, o a pedir ayuda para que otros lo hagan por ellas, porque sólo así abrirán una puerta a la esperanza y podrán recibir ayuda de las instituciones para salir del maltrato y recuperar sus vidas". "Pueden estar seguras de que hay salida de la espiral de violencia que las atrapa", concluye.