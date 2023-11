Los migrantes acogidos en Sabiñánigo y Quicena podrían trasladarse a Madrid antes de final de año

El albergue de Pirenarium sigue acogiendo a 160 migrantes llegados de Canarias, mientras que en Quicena permanecen otros 40. La previsión es que puedan abandonar ambas localidades antes de final de año, tal y como ha anunciado el subdelegado del Gobierno en Huesca José Carlos Campo este jueves en su visita a Sabiñánigo. Todas estas personas permanecerán en la capital serrablesa "hasta que encuentren soluciones con familiares y amigos", ha explicado. Y "probablemente", antes de fin de año, el resto podrían trasladarse a Madrid. Ahí "se están creando dos grandes centros, en terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa, y los están acomodando para que la gente pueda acceder, por lo que a finales de este año no estarán ni en Quicena ni en Sabiñánigo", ha añadido el subdelegado.

De estos 200 migrantes de la capital serrablesa y Quicena, 38 son menores, que deberán ser acogidos por los Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, que ha declarado la situación de emergencia administrativa para poder hacer frente a la crisis migratoria y evitar la saturación de los sistemas públicos. Esta declaración, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social y Familia, se le dio el visto bueno en el Consejo de Gobierno este miércoles, y permitirá atender con más recursos a las decenas de migrantes trasladados desde Canarias a la Comunidad que se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad, sobre todo en el caso de los menores no acompañados. "El Gobierno de Aragón habla de emergencia administrativa porque no tienen soluciones habitacionales para acoger a los menores, y tienen que hacerlo de una manera rápida con un crédito extraordinario", apunta el subdelegado.

Reunión en Sabiñánigo

El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo ha visitado Sabiñánigo para mantener una reunión con el Ayuntamiento, Guardia Civil y Policía Local en el marco del 25N, Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En este encuentro se ha terminado de perfilar la adhesión del consistorio serrablés al sistema VioGén, destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. La alcaldesa, Berta Fernández ha señalado que espera que dicha adhesión se haga efectiva en el siguiente pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo.

El subdelegado ha detallado que en Sabiñánigo hay 26 casos de mujeres tuteladas por el sistema VioGén, distribuidos según el riesgo. No hay ninguno de riesgo extremo ni alto, 2 de riesgo medio, 9 de riesgo bajo y 15 de riesgo no apreciado. En la actualidad es la Guardia Civil quien se ocupa de la tutela de estos casos, y una vez que el consistorio se adhiera al sistema VioGén, será la Policía Local la que se ocupe de los casos no apreciados y bajos.

En este encuentro también se han cerrado "algunos aspectos" de los puntos violeta que se han puesto en marcha en Sabiñánigo desde el verano. Son un total de 17 y se ubican en comercios de diversa índole de la capital serrablesa. Se van a realizar cursos de formación para que los puntos violeta sepan cómo actuar y la idea también es que se amplíe el número de puntos.