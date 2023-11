Azcón pide al Gobierno cerrar "cuanto antes mejor" las ayudas para hacer realidad la fábrica de baterías de Stellantis en Zaragoza

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha reconocido hoy en el Pabellón Puente, sede de Mobility City, que le "gustaría que se hubiera firmado ya el acuerdo con el Gobierno para implantar en Zaragoza la fábrica de baterías de Stellantis".

"Quiero creer", ha dicho que "el retraso en la formación del Gobierno de España es lo que hace que no esté ya cerrrado, pero vamos tarde". Ha reiterado que prefiere pensar que no quisieron hacerlo al ser un Gobierno en funciones, pero que "si se firmara mañana mejor que pasado" y ha querido agradecer públicamente al anterior ministro, Héctor Gómez, su respaldo al 220% a este proyecto y ha deseado que el nuevo ministro, Jordi Hereu, mantenga su predisposición.

"Si conseguimos que el Minsiterio se comprometa con la fábrica de baterias aseguramos también la fábrica de Stellantis en Figueruelas a futuro", ha señalado ligando los 41 años que lleva la factoría fabricando coches de combustión tradional a los muchos más que tendrá por delante en movilidad eléctrica.

"Dentro de poco se lo pediremos al nuevo ministro de Industria que se comprometa con la fábrica de baterías que asegura miles de puestos de trabajo y con una planta, fundamental para la riqueza de Aragón como es la presente fábrica y la futura de baterías para que el sector automoción siga teniendo un presente esplendoroso" y se garantice que no vegan nubarrones.

"No quiero pensarlo", ha manifestado ante los medios, que el nuevo Ejecutivo no apoye de manera similar el proyecto de construcción de una fábrica de baterías en Zaragoza como lo ha hecho en Sagunto. "El momento es ahora", ha subrayado, recordando que Stellantis "no tiene alternativa que no sea instalarla en Zaragoza". Ha deseado que sean superiores las ayudas que reciba Stellantis incluso a las de Volkswagen.

Azcón ha hecho estas declaraciones antes de la entrega de los Premios Mobility 2023 a José López-Tafall, director general de Anfac; a José Portilla, director general de Sernauto; y a Juan Calvo, representante de Faconauto. Ha habido también un premio especial para Antonio Cobo, exvicepresidente de Producción y Cadena de Suministro de Opel.