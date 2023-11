Podemos acentuará su autonomía al no tener ministerios pero no aclara si romperá con Sumar

Podemos reforzará su autonomía tras haber quedado excluido del Gobierno, lo que no les ha cogido por sorpresa, pero no aclaran si romperán con Sumar ni tampoco confirman si concurrirán a las elecciones europeas del año que viene con la coalición de Yolanda Díaz, aunque todo apunta a que no lo harán.

En una rueda de prensa en la sede de la formación morada, el portavoz, Pablo Fernández, ha tachado de "grave error" que "Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hayan echado a Podemos del Gobierno, pero no parecen contemplar, según han señalado fuentes moradas, la opción de abandonar Sumar para irse al Grupo Mixto.

Las mismas fuentes han señalado que si bien podrían controlar el Grupo Mixto y disponer de más dinero puesto que actualmente solo tiene tres diputados (Coalición Canaria, BNG y UPN), estar en el Mixto tampoco es la panacea, insistiendo en que su altavoz es muy limitado en este grupo.

Fernández ha criticado también a Sumar por utilizar "la treta" de Nacho Álvarez, ya exsecretario de Estado de Derechos Sociales con Ione Belarra, al que ofreció el viernes un ministerio a cambio de que Podemos dejara de insultar a Yolanda Díaz, que repite como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en el nuevo Ejecutivo de coalición.