'Diputados' de 12 años piden en el Congreso acabar con las guerras "Nos están matando"

Pequeños 'diputados' de 12 años han alzado la voz en el Congreso de los Diputados por los niños víctimas de conflictos bélicos en el mundo: "Las guerras, el poder y las diferencias culturales no son cosas de niños pero nos afectan porque nos están matando", ha denunciado uno de sus portavoces.

Un total de 153 niños han protagonizado este lunes, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, un pleno en la Sala Constitucional del Congreso, organizado por Aldeas Infantiles, en el que los jóvenes 'diputados' han revindicado sus derechos y se han comprometido a cumplir con sus obligaciones.

Durante la sesión, que ha abierto la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ocho portavoces han expuesto sus reivindicaciones en base a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada hace hoy 34 años.

Algunas de estas demandas tan tajantes como la de Adrián Gregorio, del Centro Rural Agrupado Padre Hoyos de Torrelobatón (Valladolid), quien ha reclamado su derecho a la igualdad y a la no discriminación por motivos de raza, religión o nacionalidad.

"No entendemos mucho de política, pero sí sabemos lo que no está bien. En el colegio tenemos encargados de clase que se comprometen por el bien del grupo y ayudan a que todo salga bien. ¿No deberían hacer eso los dirigentes?", ha preguntado de manera retórica.

En su nombre y en el de sus compañeros, ha mandado un abrazo, su cariño y su fuerza a todos los niños de países como Ucrania, Yemen, Palestina, Israel o Siria que están "sufriendo y viviendo con miedo por pertenecer a uno u otro país o tener una religión u otra".

Otra de las portavoces de este peculiar pleno ha sido Noa Salas, del colegio Gabriel García Márquez, de Tres Cantos (Madrid), quien ha reflexionado sobre el derecho a la salud: "Pensaba que todos tenían las mismas oportunidades que yo, pero la realidad no es esa", ha lamentado.

Ha recordado a todos los niños en el mundo que no tienen padres, recursos, hospitales, casa, médicos, medicinas ni vacunas: "La calidad de vida para algunos no existe solo por el hecho de no tener la suerte de estar en mis condiciones. ¿Os habíais parado a pensar en eso alguna vez?", ha cuestionado.

Por su parte, Hugo Jiménez, del colegio público Federico García y Lorca de Leganés (Madrid), se ha centrado en el derecho a crecer, jugar y desarrollarse, y ha pedido a las autoridades "lugares de ocio y tiempo libre conservados adecuadamente y ayudas a personas y familias desfavorecidas".

"Son instituciones como esta Cámara quienes tienen la obligación de proveernos de servicios públicos y de calidad para que nosotros podamos ejercer estos derechos", ha recordado.

A cambio, ha mostrado su compromiso y el de sus compañeros a cumplir con sus obligaciones como niño, entre ellos no tomarse el juego como "una competición acérrima" sino "más bien como una diversión".

Entre todos los compromisos enunciados por los portavoces, los 153 miembros del pleno han votado con una papeleta por el que consideraban más importante y, con 31 votos, ha ganado el de "recibir y acoger con cariño a niños y niñas que vienen de otros países a jugar y respetando su cultura".

"Creo que hay que ponerse en el lugar de los demás y a mí me gustaría que me trataran bien si voy a otro país, y que me enseñaran la cultura y a jugar", ha explicado Ariadna, una de las 'diputadas' que se ha decantado por esta opción.

El segundo compromiso más votado, con 25 apoyos, ha sido el de "tratar a los demás como queremos que nos traten" y, el tercero, con 20, "comprender y apoyar a quienes tenemos cerca y que sabemos que lo están pasando mal, por el motivo que sea".