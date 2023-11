El PSC ganaría en Cataluña y el independentismo perdería la mayoría absoluta, según el CIS catalán

El PSC sería el partido más votado en Cataluña si se celebraran ahora elecciones autonómicas y lograría entre 39 y 45 escaños, superando los 33 que tiene en el Parlament. En el caso del independentismo perdería la mayoría absoluta, de acuerdo con el último barómetro elaborado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

ERC obtendría 29-34 escaños, ahora tiene 33, y Junts 19-24, ahora 32, ha explicado este viernes el director del CEO, Jordi Muñoz, en una rueda de prensa sobre la tercera ola del Barómetro de Opinión Política de 2023.

El PP lograría entre 12-17 escaños, ahora tiene 3, los comuns entre 10 y 14, ahora 8; Vox entre 6-9, ahora 10; la CUP entre 4-8, ahora 9, y Cs perdería sus seis escaños y desaparecería del Parlament.

La encuesta, elaborada por Gesop a partir de entrevistas a 2.000 personas, se ha efectuado entre el 9 de octubre y el 7 de noviembre, antes de conocer el contenido de la ley de amnistía y el pacto de JxCat con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

El independentismo pierde puntos

El 52 % de los catalanes estaría en contra de la independencia de Cataluña, 11 puntos por encima de los que están a favor, que se sitúa en el 41 %, según el último barómetro elaborado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

El porcentaje de apoyos al independentismo prácticamente no registra variación con respecto a las anteriores encuestas, con porcentajes similares desde junio de 2022.

No obstante, el 'sí' a la independencia ganaría con un 42 % en el caso de que se votase en un referéndum acordado, en el que el 31 % votaría 'no', mientras que, en el caso de un referéndum unilateral, el 40 % votaría 'sí' y el 26 %, 'no'.

Además, el 45 % de los catalanes está muy de acuerdo en que Cataluña tiene derecho a decidir su futuro en un referéndum, y un 28 % "bastante de acuerdo", según la encuesta.

El apoyo al referéndum es prácticamente unánime entre los partidarios de la independencia (98 %) y también supera el 50 % entre los detractores (53 %), así como en el caso de los indecisos (81 % a favor).

Rechazo a la Constitución en Cataluña

El CEO también ha preguntado a los catalanes por su posicionamiento en caso de que se celebrase un referéndum sobre la Constitución española, en el que el 42 % votaría 'no' y el 21 % estaría a favor.

Los simpatizantes del PP y, en menor medida, los del PSC y Vox son los que más votarían a favor de la actual Constitución española, mientras que los de CUP, ERC y JxCat son los que más se opondrían.

Y, por autoubicación ideológica, los que se consideran de izquierdas y de centroizquierda son los que más se oponen a la Constitución, mientras que el centroderecha y la derecha registran un porcentaje mayor de apoyo.

Suspenso al Gobierno y al Govern

Los catalanes suspenden la gestión del Govern de la Generalitat, con un 4,1 de nota media, y también la del Gobierno central, que obtiene un 3,7.

Por partidos políticos, los simpatizantes de ERC son los únicos que aprueban la gestión del ejecutivo autonómico, con una media del 5,3, seguidos por los de En Comú Podem, que le dan un 4,9, los del PSC, con un 4,7, y los de Junts, con un 4,4.

En el caso del Gobierno central, los votantes del PSC y de En Comú Podem, las dos fuerzas que forman el ejecutivo de coalición, aprueban su gestión con un 5,4 y un 5,2, respectivamente, mientras que los simpatizantes del resto de partidos lo suspenden.