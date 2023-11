Boye, abogado de Puigdemont: "No le he preguntado qué día va a venir a España"

El abogado del expresident catalán Carles Puigdemont ha reconocido que no le ha preguntado al líder independentista fugado cuando va a venir a España. "Supongo que él tiene pensado el momento, vamos a ver cuándo se produce esto".

Boye se ha referido así en declaraciones a los medios tras la vista que acogido este viernes el Tribunal de Cuentas contra más de una treintena de exdirigentes catalanes, incluido Puigdemont, huido en Bélgica desde 2017, por el coste del 'procés'.

"No se lo he preguntado, no le he preguntado qué día va a venir, supongo que él tiene pensado el momento, vamos a ver cuándo se produce esto", ha respondido el letrado sobre un eventual retorno una vez se apruebe por las Cortes la Ley de Amnistía.

El abogado ha excusado el plante del expresident al tribunal, en la que estaba citado a declarar a propuesta de la defensa de otros ex altos cargos demandados, porque "tenía agenda" ya que "estaba de viaje con el parlamento europeo", si bien ha destacado que "Puigdemont ha declarado en todos los juzgados en los que se les ha pedido declarar", sin mencionar nada del Tribunal Supremo.

Puigdemont estaba citado presencialmente en la vista después de que el órgano contable rechazase su petición y la de otras defensas para que compareciese por videoconferencia por no justificar las razones que le impedían acudir al proceso y no haber presentado la solicitud con mayor antelación.

Preguntado por si este juicio es "lawfare", el abogado se ha limitado a señalar que "nos hemos gastado una cantidad ingente de dinero publico en algo que no tiene ningún sustento".

Tampoco ha entrado a responder sobre qué opina que esta vista se produzca cuando ya se ha registrado la proposición de ley de amnistía, porque "las leyes son leyes cuando aparecen en el BOE y a partir de ahí se tienen que practicar, antes no", ni sobre si la presidenta de Junts, Laura Borras, puede acogerse a ella. "No voy a pronunciarme sobre una ley que no está aprobada todavía", ha dicho.