El PP convoca una protesta contra la amnistía este domingo en Zaragoza y otras ciudades

El PP ha convocado protestas contra la amnistía este domingo 12 de noviembre en las plazas de las capitales de provincia de toda España, entre ellas Zaragoza, a las 12.00, aunque aún no se ha dado a conocer la ubicación.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus 'barones' territoriales buscan liderar en la calle la "indignación" y el "enfado" creciente de muchos ciudadanos contra la amnistía y las "vergonzantes" negociaciones del PSOE con los independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez, una bandera que no quieren que les arrebate Vox.

"El PP no solo va a liderar la respuesta jurídica sino también la respuesta social en la calle. Y mejor que esa respuesta la lidere el Partido Popular", asegura en privado un presidente autonómico del partido, que pronostica que ese "cabreo" ciudadano va a ir en aumento en los próximos días y semanas.

Feijóo ha anunciado las protestas ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, alegando que se está perpetrando "el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones". "Somos hoy por hoy el refugio constitucionalista de España", ha manifestado.

Además, el presidente del PP se sumará una semana más tarde, el 18 de noviembre, a la concentración en Cibeles que han convocado varias asociaciones de la sociedad civil bajo el título 'No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación. Por la libertad, la unidad y la igualdad".

Fuentes del equipo de Feijóo han reconocido que hay un "sentimiento en la calle de frustración e indignación" ante la amnistía y apuestan por que lo "canalice" el Partido Popular, elevando así la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.

Abascal: "A mí me parecen bien todas las movilizaciones"

Además, fuentes de la cúpula del PP han subrayado que sus concentraciones el 12 de noviembre serán "abiertas" y, por lo tanto, podrá sumarse todo aquel que lo desee, como sindicatos, asociaciones y votantes de otros partidos.

Los 'populares' quieren liderar el pulso en la calle frente a Vox, que ya reunió a unas 100.000 personas hace dos semanas en la concentración que impulsó en la Plaza de Colón la fundación DENAES, que presidió en su día el propio Santiago Abascal.

Este lunes, Abascal, ha hecho un llamamiento a la movilización "permanente" contra los planes del Ejecutivo, incluidas las manifestaciones ante las sedes del PSOE. "A mí me parecen bien todas las movilizaciones, hay una necesidad de movilización creciente y constante y acudiré a todas las que pueda", ha afirmado.

Los presidentes autonómicos del PP --que ya han anunciado la mayoría que acudirán a los tribunales-- han coincidido este lunes en justificar esas movilizaciones en la calle ante el "enfado" ciudadano creciente por la "claudicación" del jefe del Ejecutivo en funciones ante los independentistas.

Diferentes opiniones sonbre las protestas

Sin embargo, hay divergencia de opiniones entre los 'barones' del PP sobre las protestas a las puertas de Ferraz, a las que incluso acudió de forma activa este fin de semana la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Así, el gallego Rueda ha expresado su disconformidad. "No las apoyo, pero tampoco voy a ser yo el que diga que no se produzcan". A su entender, "cada uno puede manifestar su indignación o descontento como estime oportuno, siempre y cuando respete a los demás y lo haga dentro de la libertad de expresión".

En parecidos términos se ha expresado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha defendido protestas dentro de la "convivencia pacífica" y ha añadido que él está en el "respeto a los derechos fundamentales de libertad de expresión", "siempre dentro del respeto a la Constitución y las normas de la vida cotidiana".

Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha recordado que "los socios de Sánchez" le organizaron escraches que los socialistas "justificaban", pero que no va a apoyar una concentración "que está al margen de la ley" por no estar autorizada por la delegación del Gobierno.

También fuentes de la dirección nacional del PP se han distanciado de esas protestas espontáneas a las puertas de Ferraz y han apostado por concentrarse en plazas públicas anunciándolo con antelación como hará el próximo domingo. "No es nuestro modelo, pero el PSOE no puede indignarse ante este tipo de prácticas", han recordado desde el equipo de Feijóo, aludiendo a las movilizaciones contra el PP en plena jornada de reflexión.

Feijóo pide no caer en la "trampa" del PSOE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes protestas en las plazas de las capitales de provincia de toda España para expresar su rechazo a la Ley de Amnistía. Según ha recalcado, no les van a "callar" ni "amedrentar" ante las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas para ser investido presidente del Gobierno. (Fuente: PP) Europa Press

En la reunión de la Junta Directiva del PP, el líder del PP ha pedido a los suyos no caer en la "trampa" del PSOE con la condonación de deuda a Cataluña, una estrategia con la que Sánchez solo busca su propio "interés personal" para conseguir la investidura.

Fuentes del PP han señalado que los 'barones' territoriales han expresado un cierre de filas con Feijóo en este asunto. En 'Génova' creen que no va a haber divisiones en sus filas con este capítulo relativo al reparto de fondos. "Esto no va de qué hay de lo mío. Esto no va de financiación, sino de una minoría sometiendo a una mayoría", ha explicado en privado uno de los presidentes del PP antes de abandonar la sede de su partido.

Durante esta reunión de la Junta Directiva Nacional, que ha tenido la amnistía y las negociaciones de investidura como eje central, han tomado la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente de Aragón, Jorge Azcón. También han intervenido el presidente saliente del PP vasco, Carlos Iturgaiz y su sucesor, Javier de Andrés.