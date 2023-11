Cientos de ciudadanos vuelven a protestar contra la ley de amnistía ante la sede del PSOE

Por segundo día consecutivo varios centenares de ciudadanos, entre ellos la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, se han concentrado esta tarde en la calle Ferraz de Madrid, cerca de la sede del PSOE, contra la ley de amnistía, un acto de protesta que, según han anunciado, repetirán el lunes.

Convocados a través de las redes sociales, al igual que este viernes, los manifestantes han cortado la céntrica calle madrileña y pretendían aproximarse a la sede socialista pero la policía les ha impedido el paso con vallas y varias furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocidos como antidisturbios.

"Sánchez dimite, España no te admite", "Eres un etarra", "Que te vote Txapote", "Si tienes huevos, convoca elecciones", "Marlaska, cabrón, eres un traidor", "Puigdemont a prisión", "España unida jamás será vencida", "Lo llaman democracia y no lo es" o "No nos mires, únete" son algunas de las numerosas consignas que han coreado los asistentes, que también han arremetido contra la prensa acusándola de "manipuladora".

La exdirigente del PP madrileño, ubicada en la cabecera de la protesta, ha emplazado al PSOE a que si quiere hacer la amnistía, haga un referéndum sobre ella: "Que lo pregunte y así todos los españoles tenemos derecho a votar", ha dicho.

Esperanza Aguirre se ha sumado a los manifestantes que han protestado por el despliegue policial para controlar una protesta que han calificado de "pacífica": "Somos españoles, no terroristas", han gritado en numerosas ocasiones.

Acompañados de una pancarta con el lema "Pedro patraña, sobras en España", también han coreado "vivas" a España, al Rey y a la Guardia Civil y han hecho peticiones a los agentes de policía para que se unan a las protestas.

Román, uno de los manifestantes, ha asegurado que acudía como jurista porque se "está produciendo un cambio del régimen constitucional que han votado los españoles" y ha lamentado que se esté vaciando el Estado de Derecho.

"Por eso he venido, por preocupación personal y como jurista a defender la Constitución. No queremos agredir a nadie, no entendemos por qué han puesto más policías que en Melilla. Somos gente desarmada", ha indicado.

Por su parte, Rafael ha señalado que su objetivo al acudir al acto era defender la Constitución, la nación y la igualdad ante los españoles ante "la arrogancia, la mentira y la agresión que está sufriendo España".

Los manifestantes han sido apoyados por algunos vecinos que desde sus ventanas han hecho sonar cacerolas.

El viernes también se convocó una concentración a través de redes sociales en Ferraz que fue apoyada por organizaciones contra el nacionalismo catalán como 'Dolça Cataluña', y que reunió a un millar de personas portando banderas de España, alguna de Cataluña y con gritos como 'Pedro Sánchez a prisión' o 'España es una y no 51'. La concentración del viernes terminó con un detenido por intentar saltarse el cordón policial desplegado, según precisaron fuentes de la Delegación del Gobierno.