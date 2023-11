La bases de Podemos apoyan la estrategia al margen de Sumar 

El 86,59% de los casi 31.000 inscritos de Podemos que votaron en la consulta sobre el nuevo documento político de la formación han avalado la nueva hoja de ruta del partido, que consagra su estrategia al margen de Sumar y su promesa de no disolverse en la formación de Yolanda Díaz.

Además, su secretaria general, Ione Belarra, ha exigido respeto a la formación, que no puede haber más vetos contra sus dirigentes y que nunca serán una "izquierda servil" con el poder pese a que hay una operación para sustituirles en el arco progresista, ante la irrupción de Sumar.

Una posición que ha secundado la ministra de Igualdad, Irene Montero, para denunciar que se les ha tratado de reemplazar a Podemos por otro partido que moleste a los poderosos, a la par que ha defendido que Podemos está dispuesto a hacer "ruido", en otro mensaje a Díaz, para conseguir avances. De hecho, ha sentenciado que el "silencio" siembra "la antipolítica" y legitima las injusticias.

Concretamente, un total de 26.741 (86,6%) militantes y simpatizantes han votado a favor de la nueva estrategia recogido en el texto titulado 'La fuerza para seguir transformando', de un total de un total de 30.883 inscritos que han participado.

Belarra ha avanzado estos datos del proceso durante la apertura de la Conferencia Política de la formación celebrada este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, tras la votación de las bases el jueves y el viernes sobre la nueva estrategia política para el futuro.

Organización autónoma

La líder de Podemos ha apuntado que las bases han dicho claramente que Podemos tiene que fortalecerse como organización política "autónoma" y que solo va a participar en acuerdos preelectorales "cuando sea útil" para la ciudadanía y, sobre todo, cuando haya "respeto a Podemos". "Con primarias y sin vetos. ¡Basta de faltarle el respeto a Podemos!", ha insistido ante un aforo de 500 simpatizantes y en alusión directa a Sumar.

También ha dejado claro que Podemos es fundamental por su valentía y que por eso les "temen", como revela el intento durante los últimos dos años de "sustituir" al partido morado por "una izquierda servil al régimen", que "no moleste", y que tenían que frenar.

Por tanto, ha alertado de que un Gobierno sin Podemos en él nacerá "lastrado" y percibe que el PSOE está "completamente" decidido a conformar un Gobierno donde mande solo los socialistas, por lo que ha criticado que permitirlo en la negociación de cara a la coalición sería un "profundo error político" y una "enorme responsabilidad".

Menos participación

La cifra supone un nivel de participación menor que el registrado en la último proceso a las bases, el 9 de junio de 2023, cuando 53.000 inscritos votaron en la consulta exprés para avalar a la Ejecutiva para llegar a un acuerdo electoral con Sumar, de los cuales el 93% apoyaron esa opción (49.089 inscritos). También en la votación de la última Asamblea Ciudadana del partido votaron unos 53.500 inscritos para elegir a Belarra.

La pregunta que la dirección dirigió a sus bases es la siguiente: "¿Apruebas la nueva hoja de ruta de Podemos en la que se refuerza su autonomía, su fortalecimiento como organización, y la articulación de acuerdos pre-electorales cuando éstos sean útiles y siempre que las listas se configuren mediante primarias y sin vetos?"".

El documento ahonda en el rechazo a disolverse en otro partido, en referencia a Sumar y advierte de que los votos de sus diputados en el Congreso durante la legislatura "se deben negociar y no se regalan". Además, la versión definitiva del texto expone que en ningún caso se permite la doble militancia en otra formación, algo que Sumar no descarta en sus estatutos.

De esta forma, durante el acto la secretaria genera del Podem Cataluña ha desgranado también tampoco habrá doble militancia con los 'comunes' mientras que uno de los asistentes ha gritado 'Colau enemiga de Podemos', y ha exigido que se respete la "soberanía organizativa" del partido morado en esta comunidad.

Podemos, 'la masa madre'

Otra de las claves del texto destaca que Montero es un referente y su apuesta para el Gobierno, como ha reafirmado Belarra y el grueso de dirigentes que han participado al remarcar que es la mejor opción para Igualdad, destacando que pase lo que pase tendrá visibilidad en el partido.

Durante el acto, Montero ha desgranado que Podemos es la "masa madre" dentro de la izquierda, que es el momento de la militancia, de la "esperanza" y de no callar porque eso entraña "renunciar, conformarse, y dejar" que manden los de siempre. Y esa pulsión de alzar la voz es una de las lecciones del feminismo: "los besos y los abrazos se dan enseñando los dientes de los poderosos".

Su compañero y coportavoz, Javier Sánchez Serna, ha alertado de que un Gobierno sin Podemos "puede decepcionar muy pronto" sin que nadie de su partido "haga ruido" en el Consejo de Ministros para obligar al PSOE a cumplir sus promesas".

La diputada y coordinadora de Podemos en Canarias, Noemí Santana, se ha expresado en una línea similar al destacar que sí importa quién esté al frente de un ministerio, porque ella "no quiere políticas superficiales". "yo no quiero políticas de brilli brilli y purpurina (en la izquierda) para que nada cambie, yo quiero políticas transformadoras", ha ahondado tras remarcar que desenmascarar los poderes profundos en el país no se puede hacer "desde las sonrisas" ni "siendo una izquierda que no moleste demasiado".

Con este acto el partido culmina un proceso de rearme iniciado el pasado 16 de septiembre que la dirección desplegó un proceso de rearme tras la sucesión de choques con Sumar, donde se ha desplegado una gira territorial con más de 30 encuentros con sus bases con la participación de 5.900 militantes.

A su vez, el texto final ha recogido 2.255 enmiendas, tanto individuales como colectivas, con la incorporación del 86,16% de esas aportaciones.

Durante la formalización de las enmiendas a la nueva estrategia política parte de la militancia del partido expresó su malestar respecto a Sumar y su líder, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Así, entre las propuestas de cambios enviadas con diversos reproches.

'No nos representa', 'destapar la deslealtad hacia Podemos', 'perplejidad a un acercamiento de Sumar al PSOE', 'Con Sumar nunca más', 'Podemos tiene que ser el contrapeso a Yolanda Díaz dentro de Sumar' o 'Nunca volveré a apoyar a Yolanda Díaz' son algunas de las referencias que figuraban en las enmiendas.