Podemos plantea a su militancia apuntalar la autonomía del partido al margen de Sumar

Podemos da el siguiente paso para ganar más autonomía respecto a Sumar, coalición a la que se adhirieron ante las urgencias del adelanto electoral al 23 de julio y de cuyo grupo parlamentario forman parte en esta legislatura. En el partido que encabeza la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, están desencantados con su posición actual dentro de la plataforma que lidera Yolanda Díaz e inician este jueves, en pleno pulso por el reparto de ministerios si se reedita el Gobierno de coalición, una consulta de 48 horas ante su militancia para aprobar una nueva hoja de ruta con la que aspiran a recuperar la iniciativa perdida en estos primeros compases de la legislatura.

También tratan de incluir una cláusula para que los acuerdos preelectorales "se configuren mediante primarias y sin vetos", al contrario que lo que sucedió en su integración en Sumar.

El texto que proponen a sus bases busca, en líneas generales, "recuperar un Podemos fuerte" y con "capacidad de marcar la dirección de Estado para llevar las transformaciones democráticas, feministas y ecologistas más lejos que nunca nadie antes". Una aspiración que llega cuando la formación que fundó Pablo Iglesias, otrora hegemónica dentro del espacio político situado a la izquierda del PSOE, está a punto de cumplir una década de vida este enero pero atraviesa sus horas más bajas.

En los últimos meses, la dirección de Podemos ha percibido como un intento de silenciarlos el haber quedado fuera del reparto de portavocías en el grupo parlamentario y no participar directamente de las negociaciones del programa común de Gobierno con los socialistas. Este pacto, que tildaron de «insuficiente», no incluyó sus principales reivindicaciones.

Las espadas están en alto, y aunque desde Sumar restan importancia a este malestar y confían en mantener engrasada la coordinación parlamentaria durante la legislatura, el reparto de los ministerios del próximo Ejecutivo podría ser la puntilla en la delicada relación que mantienen ambas organizaciones si se cumplen los pronósticos y los morados se quedan sin puestos en el Consejo de Ministros.

Los de Belarra han elevado en las últimas semanas su reivindicación para que su número dos, Irene Montero, se mantenga al frente del Ministerio de Igualdad, pero para el núcleo más cercano a Díaz esta cartera es un asunto que «debe ser transversal» en el Ejecutivo y ponen el foco en obtener otras carteras como la de Vivienda, que sería de nueva creación.

"Propuesta que no moleste"

La secretaria general de Podemos hizo un llamamiento este miércoles a sus bases para sumarse a la votación de esta hoja de ruta y lanzó un velado dardo a Sumar. "En los últimos dos años ha habido un proceso con el objetivo de reducir la capacidad de acción política y de representación de Podemos para sustituir su proyecto por otra propuesta que no moleste a la estructura de poder", zanjó Belarra.

El plebiscito, cuyos resultados se conocerán este sábado en un acto encabezado por la ministra de Derechos Sociales, ya tenía fecha fijada desde septiembre, pero llega justo cuando el PSOE se dispone a cerrar su acuerdo con Junts, por lo que la investidura de Sánchez tendría luz verde para celebrarse la semana que viene.

Los morados aseguran en privado que no impedirán que el candidato socialista reedite la presidencia, pero sí someterán, en cambio, el voto de sus cinco diputados en el Congreso a la decisión de sus bases. No esperan un no de su militancia, pero sí dejar claro a PSOE y Sumar su autonomía parlamentaria y su voluntad de control para condicionar cada votación de la legislatura.