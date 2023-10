No hay evidencia de que la contaminación del Queiles sea en Castilla y León, según la Junta

La Junta de Castilla y León ha informado este martes de que "no hay evidencias" de que la supuesta contaminación del río Queiles se haya originado en Castilla y León, por lo que el origen del brote de gastroenteritis que ha afectado a más de 500 personas en Tarazona y varios municipios de Aragón aún se desconoce, de ahí que se "sigue investigando".

Así lo ha expresado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la sesión plenaria de este martes, en la que la procuradora de la formación Soria Ya, Vanessa García Macarrón, ha cuestionado a la Junta por el foco de la contaminación del Queiles, que discurre por la provincia soriana y por las comunidades de Aragón y Navarra.

Precisamente porque este río discurre por varias autonomías el consejero ha argumentado que es la Administración General del Estado por medio de la Confederación Hidrográfica del Ebro y por los propios municipios, ya que afecta al "agua de boca", la encargada de investigar este foco.

No obstante, Suárez-Quiñones ha indicado que la Junta de Castilla y León ha ejercido sus competencias a pesar de que esta enfermedad no es de declaración obligatoria y técnicos veterinarios y del Seprona investigaron las instalaciones de la piscifactoría de Vozmediano (Soria) que acreditaron, con un informe universitario, que esta empresa no era el origen del brote.

Por todo ello, desde la Junta de Castilla y León han destacado que el estado actual de esta investigación es que las administraciones competentes, la CHE y los municipios, están realizando sus trabajos de forma coordinada, en lo que también colabora la Comunidad "a pesar de que no hay evidencias de que sea el origen de la contaminación", ha apostillado.