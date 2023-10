Junts no se abstendrá en la investidura o acuerdo para votar sí o habrá elecciones

Carles Puigdemont tiene la llave de la investidura de Pedro Sánchez y no está dispuesto a que nadie se la arrebate. El expresidente de la Generalitat envió este jueves dos mensajes contundentes a los socialistas para dejar claro que lleva la batuta y quiere todo el protagonismo en las negociaciones. Por un lado, los junteros desactivaron la 'vía canaria' al descartar que vayan a abstenerse el día que Sánchez pida la confianza del Congreso; y por otro, vetaron a Salvador Illa como interlocutor para intentar llegar a un acuerdo.

Puigdemont va a por todas. El expresidente de la Generalitat advirtió a los negociadores del PSOE de que la opción de sumar a la ecuación a Coalición Canaria no altera sus planes. El partido catalán descarta abstenerse a la investidura de Pedro Sánchez en la investidura del líder del PSOE y es categóricos: o votan sí a su elección, en el supuesto de que los socialistas cedan a sus exigencias, o habrá elecciones. No cabrán medias tintas, porque lo que los posconvergentes quieren es cerrar un pacto de contenido "histórico", según la definición de Carles Puigdemont en la conferencia que pronunció hace un mes en Bruselas, donde fijó sus condiciones para negociar con los socialistas.

Tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, Coalición Canaria, que votó a favor del candidato popular, se ha abierto a negociar con los socialistas. Si la diputada del archipiélago apoyara a Sánchez, los siete diputados de Junts ya no serían tan imprescindibles. A Sánchez le bastaría con una abstención, de Junts o de ERC. Los de Puigdemont, en cualquier caso, han cortado de raíz todas las especulaciones y no contemplan la abstención. O todo o nada. Si Coalición Canaria vota a favor de Sánchez, el candidato socialista podría tener asegurados 172 escaños (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC), frente a los 171 del PP, Vox y UPN. Quedarían los siete de Junts. En el PSOE siempre han dado por hecho que el precio de una abstención y de un voto afirmativo de los posconvergentes será el mismo.

Los de Puigdemont buscan un acuerdo de calado con Sánchez. Pero ya avisan de que si el pacto no es posible, habrá repetición electoral, porque no contemplan acuerdos a la baja para salir del paso. Así ocurrió en la votación de la Mesa del Congreso, en la que Junts dio su apoyo a la presidencia de Francina Armengol.

Según el presidente canario, Fernando Clavijo, un voto favorable de CC podría convertir a los de Puigdemont en "actores secundarios". Esto no ocurrirá, según replicaron los soberanistas, que podrían transigir con que la amnistía no esté aprobada para la investidura, como exigió Puigdemont en la conferencia de Bruselas, pero que entonces serán aún más inflexibles con la figura del mediador internacional.

Mientras, el expresident y Jordi Turull, los dos pesos pesados de Junts, marcaron perfil al vetar la designación por parte de Sánchez de Salvador Illa como integrante del equipo negociador de la investidura. Sánchez e Illa se reunieron el miércoles para escenificar el frente común entre el PSOE y el PSC para encarar los contactos con los nacionalistas catalanes. Puigdemont y Turull criticaron la elección del primer secretario de los socialistas catalanes.

"Dar protagonismo a quien engañó a Junts el día antes del pacto de la vergüenza en Barcelona para impedir que Xavier Trias fuera el alcalde es una manera muy extraña de demostrarnos que son de fiar", tuiteó Turull. Puigdemont le respondió en la misma red social, ahora X, dándole la razón. "Turull hace bien en recordar las razones por las que Illa nunca podrá ser un interlocutor válido para generar confianza", aseguró el exjefe de la Generalitat.

Pujol, contra "la candidez"

Puigdemont se hizo además eco de unas palabras de Jordi Pujol. Su predecesor aconsejó a los negociadores de Junts ser exigentes y no "caer en la candidez". "Debemos procurar que no nos engañen. Con algunas cosas del Pacto del Majestic no nos engañaron, se han hecho, y España actuó de acuerdo con aquellos criterios. Pero no todos", aseguró en elnacional.cat.

Desde ERC, en cambio, evitaron censurar la designación de Illa. Más bien la desdeñaron, con el argumento de que los republicanos negocian con el PSOE. En Esquerra, en cualquier caso, valoraron que el PSC se abra a reactivar la mesa de diálogo. Es en este foro donde los de Junqueras defienden poder hablar del referéndum, como condición para la investidura.