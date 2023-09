Feijóo al PNV: "¿Quieren seguir siendo ustedes el 'kleenex' de Sánchez los próximos años?"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido contra el PNV por negarle su apoyo a la investidura y ha preguntado a su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, si quieren seguir siendo "el kleenex" de Pedro Sánchez los próximos años.

"Sigo convencido de que un Gobierno del PP sería mejor para Euskadi que un Gobierno de Sánchez; estoy convencido de que mucha gente que ha votado al PNV también lo cree (...) sería un Gobierno en el que usted nunca me diría que he usado al PNV como un 'kleenex', y en cambio se lo dice a Sánchez. ¿Quiere seguir siendo ustedes el 'kleenex' los próximos años?", ha afirmado Feijóo en su réplica a Esteban.

El líder del PP ha reprochado además al PNV que rechace apoyar su investidura porque Vox está en medio pero sí entre en la ecuación para hacer presidente a Pedro Sánchez en un gobierno apoyado por EH Bildu.

"Ustedes no están de acuerdo con un gobierno del PP en solitario pero sí con que gobierne Sánchez con otros quince partidos, incluidos el Partido Comunista, Podemos, Sumar y Bildu", ha respondido Feijóo al portavoz del PNV, quien previamente le había dicho que el PP no puede pretender hacer creer a su partido que Vox no está en la ecuación.

"Hay una ballena en la piscina y es imposible de esconder", había subrayado Esteban, a lo que Feijóo ha replicado que él es de fiar y que él no va a blanquear a EH Bildu.

"Es evidente que dentro de las estrategias del PSOE está blanquear a Bildu y lo está consiguiendo", ha dicho antes de advertir al PNV, utilizando el símil del maratón empleada antes por Esteban, de que tenga cuidado porque en el "maratón de la política vasca puede haber un partido que no sea el PNV que quede primero".

Y, a título personal, ha agregado que él no tenía previsto participar en el maratón de la política nacional pero "en esta primera carrera no he quedado tan mal, he quedado primero", ha recordado.

Tras calificar al PNV y a EH Bildu de "herramientas de la mentira", se ha centrado en las críticas a la formación de Esteban por competir en ser los primeros en entregarse a Sánchez.

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha insistido en su respeto al PNV pero le ha advertido de las consecuencias de apoyar un gobierno de Sánchez y sus políticas sobre vivienda, industria, economía o fiscalidad.

"¿Cuál es el proyecto compartido para Euskadi que les lleva a querer ser puntales de una mayoría de Sánchez", ha preguntado Feijóo.

Ha agregado que la buena noticia ante las próximas elecciones vascas y generales es que en estos meses quedará claro que si los vascos quieren un gobierno que defienda sus intereses, los de la industria vasca o sus infraestructuras, "tienen uno que es el PP".