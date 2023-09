Un 36% de los españoles se inclina por la repetición electoral tras el resultado del 23J

Solo un 21 % de los españoles que votaron el 23 de julio están satisfechos con los resultados que arrojaron las urnas, frente al 35,8 % que expresa su insatisfacción y querría repetir los comicios, según el barómetro postelectoral del CIS, divulgado hoy jueves.

Otro 35,3 % de los encuestados responde que pese a que no ha quedado satisfecho, entiende que "cuando hay elecciones y a alguien no le gustan los resultados, no se pueden repetir".

El sondeo, que ha contado con 10.104 entrevistas, realizadas entre el 1 y 12 de septiembre, refleja asimismo que casi un 28 % pensó no votar en algún momento de la campaña y el 61 % decidió su voto mucho antes de su inicio.

A su vez un 12,5 % lo tuvo claro cuando dio comienzo la contienda, un 16 % lo determinó durante la última semana, un 3,3 % en la jornada de reflexión y casi un 7 % el mismo día del 23J.

Respecto a si los encuestados cambiaron de opinión desde el comienzo de la campaña hasta el 23 de julio, casi el 81 % no modificó su parecer, frente al 11,4 % que lo hizo una vez y el 7,2 % en varias ocasiones.

Dentro de los que cambiaron el sentido de su voto, más de la mitad explica que lo hizo durante la última semana de la campaña electoral y el 17,7 % el mismo día de los comicios.

En cuanto a las razones que llevaron al entrevistado a votar al partido o coalición por el que finalmente se decidió, el mayor porcentaje (25,1 %) lo hizo por afinidad ideológica, seguido del programa electoral (13,3 %) y el voto de castigo o deseo de cambio, el 11,2 %.

Por otro lado, solo un 21 % de quienes ejercieron el sufragio afirma haber quedado satisfecho con los resultados; un 35,8 % dice que no le ha gustado y preferiría repetir las elecciones y, finalmente, un 35,3 % contesta que no ha quedado satisfecho pero opina que ello no implica tener que organizar unos nuevos comicios.

Entre quienes decidieron no hacer uso de este derecho ciudadano, el principal motivo aducido, con casi el 24 %, es que ningún partido ni político les inspiraba confianza, seguido por un 13 % que responde que no se sentía representado por ninguna formación.

En el caso de una nueva convocatoria electoral, el 26,6 % se inclinaría por el PSOE, el 22,8 % por el PP, el 12,2 % por Sumar y el 6,7 % por Vox, añade la encuesta del instituto demoscópico.

A la pregunta de cuál es el partido que más simpatía le genera, cerca del 14 % afirma que es el PSOE; el 7,3 % se inclina por el PP y un abultado 38,2 % responde que ninguno.