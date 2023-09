La madre de una víctima de un falso desnudo pide que se tome conciencia de estos delitos

Miriam Al Adib Mendiri, la ginécologa y madre de una de las menores de Almendralejo (Badajoz) víctima de un falso desnudo generado con inteligencia artificial, espera que su denuncia sirva para que otras niñas en esa situación no callen y para que "la mayoría silenciosa de palmeros y risitas" tomen conciencia de que estos hechos son un delito.

En declaraciones a EFE, esta ginecóloga extremeña, que además es divulgadora y educadora sexual, ha explicado que en cuanto el pasado domingo una de sus hijas le comentó lo sucedido y que había otras amigas en esa misma situación, decidió que lo mejor era informar de lo ocurrido en redes sociales.

Según ha dicho, las menores afectadas pueden superar la treintena, no solo de Almendralejo, sino de otros pueblos de la comarca, aunque el delegado del Gobierno, Francisco Javier Mendoza, ha dicho que solo hay once denuncias ante la Policía Nacional.

En este sentido, ha explicado que algunas de las afectadas irán esta tarde a denunciar y ella misma lo hará mañana, pero ha añadido que hay otras madres a las que no se les permite al haber borrado sus hijas las fotos y no haber prueba física "y, por tanto, no saben qué hacer".

Cree que recurrir a las redes sociales para denunciarlo "es lo mejor" que ha podido hacer, ya que de esta manera llegó a otras posibles afectadas y les animó a que lo contaran a sus madres, y a los chicos que estaban en esos grupos "para que tomasen conciencia de que están fomentando un delito".

Miriam Al Adib ha indicado que las menores "se encuentran bien" gracias a la repercusión que ha tenido la denuncia y han encontrado el apoyo de sus padres. "Y eso es lo que yo quería, que estuvieran tranquilas y no les afectara", ha añadido.

Reconoce que alguna de las afectadas recibieron petición de dinero a cambio de no difundir las fotos.

En cuanto a si en estos días han recibido disculpas por parte de alguno de los padres o madres de menores que hayan podido difundir las fotos, ha señalado que sí "pero de los que yo llamo la mayoría silenciosa, esos que les meten en esos grupos, que no denuncian pero lo ven y alguno lo difunde".

Por eso ha incidido en que su objetivo es "poner el foco en la mayoría silenciosa, los palmeros y risitas a los que llegan este tipo de fotos y le resulta todo burla", que puede que no tengan mala intención pero no son conscientes de la repercusión que tiene.

"Ojala tomen conciencia y a partir de ahora cada niño que reciba algo de esto lo corte", señala esta ginecóloga, que está convencida de que estas denuncias tendrán una reflejo en la adopción de medidas legales "y que aprenderemos de todos para que la Inteligencia Artificial no nos coma", porque la Policía está desbordada.