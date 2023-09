Margarita Robles asegura que no está previsto comprar un nuevo velero de regatas que usaría el rey Felipe 

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha desmentido este viernes que se haya frenado la compra de un nuevo velero de regatas para sustituir al actual barco en el que compite el rey Felipe, porque no había ninguna propuesta de adquisición de una embarcación de ese tipo.

La ministra ha respondido así al ser preguntada sobre la supuesta suspensión del proceso de licitación de compra del nuevo Aifos por 1,8 millones de euros, coincidiendo con la presentación en el Congreso de una pregunta del PNV preguntando por dicha inversión.

"No había ninguna propuesta de comprar ningún nuevo velero porque, como todo el mundo sabe, la adquisición costaría muchísimo más; era una propuesta de reparación", ha explicado Robles.

La ministra ha reiterado que lo que se ha paralizado es "una propuesta parcial porque no estaba suficientemente estudiada", pero no la adquisición de un nuevo velero" que, en este momento, no está en las prioridades de su departamento.

Las prioridades -ha dicho- son otras: el submarino, las fragatas, los buques de acción hidrográfica, unos proyectos de modernización de la Armada en los que el Ministerio de Defensa está invirtiendo "muchísimo".

Robles ha subrayado que los proyectos de las embarcaciones específicas que son necesarias para la formación de los alumnos de la Escuela Naval sí se han aprobado.