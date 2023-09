La Aemet defiende que actuó bien al avisar del 'riesgo extremo' la DANA en Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha defendido su actuación de avisar por riesgo extremo (aviso rojo) a la Comunidad de Madrid para este domingo, ante la previsión de que la situación meteorológica provocada por la depresión aislada en niveles altos de la atmósfera (DANA), que "era un fenómeno muy serio".

En declaraciones a Telecinco, el portavoz de la Aemet José Luis Camacho ha afirmado que "el pronóstico de que era un fenómeno muy serio estuvo muy bien" y ha afirmado que desde el punto de vista de Aemet "se actuó bien" con los medios técnicos disponibles.

Así, ha explicado que se emitieron avisos de nivel rojo al final del sábado para el sur de la provincia de Madrid y de la Mancha toledana, porque los modelos mostraban una mancha de acumulación de ríos de precipitación y la lectura que los técnicos de Aemet hicieron a última hora de esa jornada apuntaba a una suma de más de 100 litros por metro cuadrado "en zonas genéricas" de la Comunidad de Madrid.

Además, ha añadido que dado que la ciudad de Madrid "es sensible", a primeras horas de la mañana se emitió un avisó rojo para toda la Comunidad por la acumulación de 100 litros por metro cuadrado o más durante todo el día.

Finalmente, ha apuntado que se acumularon unos 50 litros por metro cuadrado en la zona metropolitana, pero el sistema frontal de la DANA se desplazó posteriormente unos 50 kilómetros al oeste, zonas donde se lograron récord diarios de precipitación, con cantidades de 90 litros en el río Alberche y en Ávila.

Defensa de otros meteorólogos

Otros meteorólogos, como Francisco Martín, ahora experto de Meteored también han defendido la actuación de la Aemet. "En mis años de experiencia, cada vez que hay un fenómeno adverso extremo, como el de ayer, como el de estos días atrás, siempre aparece uno, dos o tres políticos de turno que hacen unas declaraciones fuera de lugar", ha denunciado.

En este sentido, asegura que Aemet acertó en un 80 o un 90% en sus previsiones y que el problema surge cuando hay que hacer previsiones sobre grandes núcleos urbanos. "Entonces, estos posibles fallos, que para mí, no lo fueron, se han resaltado demasiado y en cambio no se ve la parte positiva de lanzar un aviso rojo y evitar que la movilidad de las personas fuera aún mayor", ha manifestado para recalcar que "los avisos de AEMET salvaron vidas".

Por su parte, Mar Gómez, doctora en Físicas y responsable del área de meteorología de eltiempo.es, ha asegurado que los pronósticos en general han sido acertados. "Los avisos rojos estaban activos en Cádiz y el centro peninsular y no podemos decir que en Madrid no se haya cumplido porque no haya llovido torrencialmente en la capital porque si lo ha hecho en otros puntos de la Comunidad", ha recalcado.

Gómez ha añadido que si la situación meteorológica es grave hay que informar, pero ha añadido que por parte de los comunicadores y divulgadores científicos queda la responsabilidad de educar a la población para que conozcan los diferentes fenómenos meteorológicos y el rango de incertidumbre que puede existir. "Las DANAS representan situaciones muy complejas de modelizar y predecir. Debemos saber que la meteorología no es una ciencia 100% exacta y transmitir eso no es fácil. Por eso deberían predominar las predicciones probabilísticas y no deterministas", ha recalcado.