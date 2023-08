Toque de atención del PP catalán por el acercamiento de Feijóo a Junts

Hablar sí, negociar, de ninguna manera. El intento de acercamiento del PP con Junts, para sondear un eventual apoyo de los de Puigdemont a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ha disparado las alarmas en el PP catalán. El secretario general de los populares en Cataluña, Santi Rodríguez, afirmó este jueves que es lógico y forma parte de la normalidad institucional que el PP se siente a hablar con todas las fuerzas políticas (salvo Bildu). Pero en cambio, en el caso de Junts ha advertido de que una cosa es hablar y otra negociar. Y ha recalcado que los populares no dialogarán con Puigdemont sino que lo harán con el grupo parlamentario en el Congreso.

"Es lógico que hablemos con los grupos para saber su posición sobre la investidura", señaló en Catalunya Ràdio. "Siendo los ganadores de las elecciones, hay que intentar la investidura. Pero no queremos negociar con Junts, solo hablar", insistió. Se niega pactar con los junteros porque a su juicio el PP no puede entrar a negociar sobre una ley de amnistía o sobre la autodeterminación. El PP catalán, que no había sido informado por el partido a nivel nacional de su voluntad de abrir conversaciones con los de Puigdemont, ve posible aunque poco probable la investidura de Feijóo. Y ha apelado a los diputados socialistas que no se sientan cómodos con las cesiones que pueda hacer Pedro Sánchez con la amnistía y el referéndum.

Las conversaciones del PP con los independentistas inquietan al PP catalán, que ha atravesado su particular travesía en el desierto. En las pasadas elecciones generales y en las municipales, empezó a remontar de una situación que en Cataluña corría el riesgo de quedarse en una situación casi irrelevante. En el Parlamento catalán, los populares tienen 3 diputados (sobre 135). Bajo la presidencia de Alicia Sánchez Camacho llegaron a tener 18 en 2010. En las últimas generales, los populares triplicaron el número de escaños en Cataluña, de dos a seis. Y en las municipales, recuperaron feudos como Badalona o Castelldefels. En la ciudad de Barcelona, fueron decisivos para que Jaume Colboni fuera investido alcalde, cerrando el paso a Xavier Trias. La operación tenía como objetivo impedir la elección de un alcalde independentista.

La relación del PP catalán con Junts y lo que antes fue Convergència ha tenido altibajos a lo largo del tiempo y siempre ha generado debate en la formación. Artur Mas tuvo al PP como socio justo antes del 'procés'. José María Aznar selló el pacto del Majestic en 1996. Pero desde que Mas puso rumbo al referéndum, los populares se alejaron de los convergentes. Hasta ahora, en que Junts ha pasado a ser "un partido cuya tradición y legalidad no están en duda", según afirmó Esteban González Pons.

Un nuevo pacto con los nacionalistas truncaría la incipiente recuperación de los populares en Cataluña. Primero sufrieron por el surgimiento de Ciudadanos y más tarde por Vox. El PP catalán lleva días avisando a los suyos que a Puigdemont ni agua. "Si acusas a Sánchez de negociar con un prófugo de la justicia, no puedes hacer lo mismo, salvo que asumas el sanchismo como método", según afirmó el presidente del PP catalán, Alejandro Rodríguez, días atrás. "Es difícil mantener un diálogo con quien ha decidido volar todos los puentes y, sobre todo, con quien desprecia sistemáticamente la Constitución", escribió ayer el diputado catalán en el Congreso, Nacho Martín Blanco, hasta hace unos meses dirigente de Ciudadanos.